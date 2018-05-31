Число невыездных должников достигло рекордного уровня. Сегодня в запретных списках значатся 2,3 миллиона человек.

Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов, отвечая на запрос ТАСС. Хорошая новость же для должников в том, что они могут достаточно быстро исчезнуть из стоп-листов. Достаточно расплатиться.

Накануне директор ФССП России Дмитрий Аристов, выступая на международной конференции "Суд 21-го века: Технологии на службе правосудия" сообщил, что приставы серьезно сократили время исключения должников из списков невыездных после оплаты долга.

Если ранее процедура занимала не менее двух суток, теперь, по его словам, ФССП России совместно с ФСБ, минкомсвязи, Казначейством обеспечено сокращение сроков снятия ограничений выезда из РФ должников после оплаты задолженности.

"Федеральной службой судебных приставов на своей стороне выдерживается временной интервал снятия временного ограничения на выезд должников из РФ после поступления информации об уплате задолженности по исполнительному производству в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах - 23 минуты", - сообщил глава ФССП России.

Сейчас активно применяется блокировка водительских прав. Должнику запрещают садиться за руль

В свою очередь заместитель руководителя Службы - руководитель департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Игорь Шмоткин сообщил ТАСС, что в прошедшем году проведены технические мероприятия и скорректированы нормативные правовые документы, обеспечившие более быструю процедуру доставки от приставов-исполнителей в ФСБ России информации о применении либо отмене ограничения на выезд должника из России.

"На сегодняшний день информация, поступающая к нам после выполнения судебными приставами необходимых процедур, как правило, в те же сутки доставляется до всех пунктов пропуска", - сказал он. Сами приставы считают эту меру одной из самых эффективных для воздействия на должников. "Благодаря применению к должникам данной меры с начала года взыскано 18,2 млрд рублей задолженности", - сообщили в ФССП.

За первые четыре месяца этого года в стоп-листах побывало более 3,3 млн должников. Для сравнения: за четыре месяца 2017-го - 2,3 млн. Но многие граждане числятся невыездными относительно недолго. Поэтому списки постоянно обновляются. На конец мая в них значилось 2,3 миллиона человек, но очень скоро кто-то из них будет вычеркнут, кто-то добавлен.Только в этом году приставы вынесли 1,6 млн новых постановлений о временном ограничении на выезд, в том числе в отношении тех, кто ранее находился в "стоп-листе" на границе, но срок действия постановления истекал.

Очень часто в стоп-листах оказываются алиментщики. Еще одна мера, которая появилась относительно недавно и сейчас активно применяется - блокировка водительских прав. Должнику запрещают садиться за руль. Поэтому эксперты рекомендуют во избежание недоразумений чаще проверять себя по базе исполнительных производств на официальном сайте ФССП России.