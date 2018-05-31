В один ряд с терроризмом и экстремизмом поставил коррупцию президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. О том, что спецслужбам необходимо жестче реагировать на должностные преступления чиновников, он заявил на встрече с главой Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Идрисом Кадыркуловым.

- ГКНБ - один из важных госорганов, обеспечивающих безопасность страны и граждан, он должен вести эффективную борьбу с внутренними и внешними угрозами, международным терроризмом и религиозным экстремизмом, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Вам необходимо продолжать активно выявлять должностные преступления, связанные с коррупцией, хищением государственной или муниципальной собственности. Все резонансные уголовные дела такой направленности нужно обязательно доводить до логического завершения, а в отношении виновных принимать жесткие меры, обеспечивая возмещение причиненного ими ущерба.

Президент Киргизии, вместе с тем, полагает, что борьбу с коррупцией невозможно вести полноценно без изменения судебной системы. С критикой в отношении темпов реформы последней он выступил немногим ранее. Чтобы ускорить изменения в судебном корпусе, на которых настаивает Сооронбай Жээнбеков, в республике создали специальную рабочую группу. В нее вошли сотрудники аппарата президента, правительства, Конституционной палаты, МВД, минюста, а также представители общественности, научных, юридических и экспертных кругов.

Группа займется наблюдением за тем, как проводится судебная реформа на практике. Ее предложения и замечания будут рассматриваться Советом безопасности республики.

Кстати



Незадолго до встречи с председателем ГКНБ президент Киргизии побеседовал на ту же тему с генеральным прокурором Откурбеком Джамшитовым. "Сотрудники вашего ведомства должны стоять во главе борьбы с коррупцией, остановить ее разгул, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что особое внимание необходимо уделять также поддержке судебной реформы.