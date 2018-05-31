Голикова назвала самую сложную задачу из майского указа

Борьбу с бедностью вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала сверхзадачей в указе президента.

"Это сверхзадача, самая сложная задача, которая поставлена в указе, и, безусловно, она зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика", - сказала она на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.

Вице-премьер отметила, что правительство будет отрабатывать комплекс мер, с целью увеличения темпов роста российской экономики и обеспечения благосостояния граждан. В итоге уровень бедности нужно снизить в два раза, добавила она.

В майском указе президента, подписанном 7 мая 2018 года, указано 12 направлений деятельности нового правительства и плановые показатели на ближайшие шесть лет.