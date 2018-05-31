О наиболее значимых изменениях в важном документе рассказал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, на Петербургском экономическом форуме директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала Эльвиру Набиуллину и ее кредитно-денежную политику "стандартом качества". Такая позитивная финансовая и экономическая стратегия нашла отражение в новом законе?



Павел Крашенинников: Этот закон мы делали вместе с Центробанком и экономическим блоком правительства. Работа очень трудная, она началась еще весной 2012 г. И я думаю, что наиболее весомый вклад внес как раз ЦБ, потому что большое количество норм закона касаются непосредственно банковской системы. Такой банковской системы, которая работала бы четко, работала на государство, но самое главное - на граждан.

Вот об этом я хотел спросить особо: новый закон, затрагивающий сферу денежных отношений, написан в интересах крупных финансовых институтов или обычных людей?



Павел Крашенинников: Я хочу сказать, что мы старались не противопоставлять финансовые группы гражданам. Часто бывает так: если одни выигрывают, то другие проигрывают.

Так заложено в природе, по законам физики...



Павел Крашенинников: Хотелось бы, чтобы общество жило по иным законам.

Для общества, если проигрывают простые граждане, то в итоге проиграет и крупный бизнес. Может быть, через время, но все равно проиграет. Поэтому принятый закон касается всех. Начиная с самого главного банка и заканчивая личными банковскими историями.

Например, в законе появилась норма под названием эскроу. Она касается каждого гражданина. Допустим, человек приходит к нотариусу с целью купли-продажи квартиры, гаража или машины. Приходит и говорит: вот деньги, но я хочу, чтобы они были переданы продавцу лишь тогда, когда договор будет зарегистрирован и сделка состоится. Чтобы я потом не оказался и без денег, и без квартиры. Для этого и есть договор-эскроу, его положения теперь регламентированы в законе. Более того, эскроу-агентом может выступать даже сам нотариус. То есть не банк, не некое третье лицо, а именно нотариус. Причем предметом расчета могут быть не только деньги, а скажем, ювелирные изделия.

В последнее время наиболее болезненная для людей сфера - микрофинансовые организации, в кабале у которых оказываются тысячи несчастных, обманутых заемщиков. Вообще, сами по себе эти финансовые инструменты выполняют какую-нибудь экономическую или социальную функцию, зачем они были разрешены законом?



Павел Крашенинников: Мне кажется, что они в полной мере свою роль выполняют. У людей порой возникает потребность занять некую сумму денег на короткое время, и государство должно обеспечить такую возможность. Другое дело, что государство должно при этом граждан защитить: установить какие-то разумные пределы, чтобы проценты по этим микрозаймам не росли по две тысячи в год. Не может быть таких процентов, которые выскакивают в заоблачную высь. Это уже тема для произведений Достоевского и Гоголя, но никак не для правового русла финансовых операций.

Упомянутый вами Достоевский весьма радикально решил кредитную историю с помощью топора. Но он честно назвал старуху-процентщицу "ростовщицей", а наш закон все как-то стыдливо обходил такое сравнение.



Павел Крашенинников: В новом законе мы указали, что эти непомерные проценты так и называются - ростовщические проценты. Это те проценты, которые превышают обычно взимаемую в подобных случаях плату, являются чрезмерно обременительными для должника. При потребительских займах размер этого процента не должен превышать в два и более раза обычно взимаемых процентов, иначе он может быть уменьшен судом до размеров, обычных при сравнимых обстоятельствах.

То есть каждый раз человек должен бежать в суд, чтобы добиться справедливости, разве нельзя все это сразу прописать в законе?



Павел Крашенинников: Суд - самая цивилизованная история. Если противоположная сторона не хочет внять голосу разума и закона, то куда человеку обращаться, в суд или к бандитам? Я предлагаю все-таки идти в суд. В законе прямо записано, что такая сделка в этой части будет недействительна, суд признает это, и, значит, гражданин не будет выплачивать никаких великих процентов.

Финансовая тема очень сложна, и человеку без специальной подготовки тяжело разобраться в сути нового закона. Расскажите, как и почему он появился и в чем его основное содержание?



Павел Крашенинников: Мы начали готовить модернизацию Гражданского кодекса много лет назад. Его вторая часть вступила в силу еще в 1996 году, прошло 20 лет, многие экономические и правовые вещи изменились, в кодекс вносились небольшие поправки. Но требовался уже фундаментальный подход, который касался бы всех статей, начиная от первых и заканчивая интеллектуальной собственностью.

Однако в силу огромного текста было решено разбить поправки на 11 блоков. Большая часть из них уже подробно обсуждалась и была принята, в частности блоки, связанные с юридическими лицами, с общими положениями, с доверенностями, с интеллектуальной собственностью, с международным частным правом, со сделками, с обязательствами и т.д.

И вот в качестве девятого блока модернизированного ГК было предусмотрено большое изменение ряда глав, которые мы условно назвали "финансовые сделки". О чем идет речь? Это договоры займа. Кредит. Договор финансирования под уступку денежного требования или факторинг. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. Дальше пойдут расчеты по аккредитиву, по инкассо и чеками, условное депонирование и т.д.

Может показаться, заумная материя, но за этими фразами скрываются отношения, которые нас всех касаются, абсолютно каждого. Потому что мы все, хотим или не хотим, общаемся с банками. Даже если у нас нет счета, мы расчеты производим по ЖКХ, по торговым покупкам, пенсиям, оплате услуг, разного рода операциям. Банки - это своего рода кровеносная система любого государства в современном мире, и, конечно же, все это очень важно.

Возьмем наиболее распространенный договор банковского вклада. Почему банки нередко меняют в одностороннем порядке условия договора, на что человек должен обращать особое внимание?



Павел Крашенинников: Во-первых, договор банковского вклада может заключаться, когда одной из сторон является банк. Он обязуется взять поступившую денежную сумму, а затем, соответственно, возвратить и выплатить проценты на тех условиях, которые были предусмотрены в договоре.

Важно, что этот документ признается в законе публичным договором, то есть договор банковского вклада - это публичные условия финансовой сделки. Я прихожу в банк и говорю, что хочу положить деньги вот по такому договору, на таких общих условиях. И если банком затем мне будут навязаны какие-то иные условия, договор будет считаться недействительным.

Если проигрывают простые граждане, то в итоге проиграет и крупный бизнес. Пусть через время, но проиграет

В новом законе появилось еще одно незнакомое положение - совместный счет. Что это такое?



Павел Крашенинников: Это могут быть супруги или даже не супруги. Допустим, несколько человек ведут бизнес вместе, и им рациональнее каждому пользоваться средствами на доверии совместно: заключать договоры, осуществлять платежи или, наоборот, пополнять счет.

Деньги очень неустойчивы, курс постоянно прыгает, поэтому некоторые недоверчивые люди предпочитают менять их на драгоценности. А где хранить эту красоту, зашивать в подушку?



Павел Крашенинников: В этом случае украсть могут, и шея будет болеть. Если вернуться к новому закону, то предусматривается, что договор банковского счета может быть не только в денежном выражении, но и в драгоценных металлах.

В чем история?



Павел Крашенинников: История заключается в том, что металлы - это то же самое, что и деньги, допустим, золото. Можно положить какое-то количество золота, и на него будут начисляться проценты в тех размерах, как указано в договоре. Потому что золото тоже в обороте, и соответственно, могут быть проценты: металл будет работать, а не беспокоить.

Положил слиток, проценты росли, росли, а потом бах, золото упало в цене, и прощай, ничего не осталось?



Павел Крашенинников: Это как будет написано в договоре, потому что и рубль, и доллары, и иные валюты тоже подвержены колебаниям, а проценты начисляются с суммы. Поэтому, собственно, в чем смысл? Можно закапывать где-нибудь в огороде, но разумнее где-нибудь держать. Вот смотрите: "По договору банковского вклада, предметом которого является драгоценный металл, банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся вклад в драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости, а также выплатить предусмотренные договором проценты". Так закон защищает интересы клиента.

Факторинг, безналичные расчеты, аккредитивы и многие другие новеллы закона - это "наше вам с кисточкой" международным нормам и стандартам. Идя по этому пути, мы не поступаемся своим правовым суверенитетом?



Павел Крашенинников: Я знал, что вы это спросите. Мы думаем в данном случае только о себе, для собственного удобства. И международный опыт тут нам не помеха, а наоборот. С этой точки зрения мы все учитывали, конвенции и обычаи делового оборота для нас не самоцель. Приведение многих наших финансовых норм в соответствие с мировыми стандартами повышает привлекательность российской экономики и юрисдикции.

Западные коллеги мягко стелют, да жестко спать. В Германском гражданском уложении есть норма, ограничивающая непомерные аппетиты ростовщиков. Называется "добрые нравы" - нашим микрофинансистам такое и не снилось. Но для России санкции, ограничения добром не пахнут. Может, нам иметь нравы покруче?



Павел Крашенинников: Несмотря на кризисные истории, на то, что сейчас с западным миром у нас не самые лучшие отношения, мы все-таки в мире живем . И банковская система, финансовая система, несмотря ни на что, работает как сообщающиеся сосуды. В наших интересах, чтобы наши правила приходили в соответствие с теми регламентами, которые существуют в мире, с теми стандартами, которые есть. Тогда легче будет нашим деловым кругам, да и рядовым гражданам чувствовать себя в мировом кругообороте.

Новый закон окажет влияние на деловую активность отечественных и зарубежных предпринимателей, включая наш малый бизнес и так называемых самозанятых людей?



Павел Крашенинников: Я был приятно удивлен, какой интерес проявили к этому закону участники Петербургского юридического форума. Теперь он с 1 июня вступает в силу, все его нормы действуют. Но важно сказать еще и другое. Мы в его развитие уже внесли поправки в законы о банках, о нотариате, о валютном регулировании и ряд других. То есть поправки внесены, чтобы не только Гражданский кодекс работал, но и сопутствующие законы. И на это надо тоже обратить внимание.

Слов нет, закон о финансовых сделках - очень специфический закон. Разжевать его до последнего положения популярным языком невозможно, мы постарались лишь привлечь внимание к его главной сути. Специалисты предметно разберутся в статьях закона и при необходимости помогут в этом людям несведущим. Важно, что закон принят и уже вступает в силу.