Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы

Налоговые службы Испании требуют от лидера мадридского "Реала" Криштиану Роналду выплаты 28 миллионов евро по делу о неуплате налогов до 15 июня. Иначе португалец предстанет перед судом. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как сообщает издание AS, адвокаты Криштиану рассчитывали заплатить 14 миллионов евро в обмен на признание вины и сокращение срока до двух лет. Они автоматически становились бы условными, поскольку ранее у игрока не было судимости в Испании.

Но налоговые службы отказались от такой сделки. Они требуют от Роналду выплаты как скрытой от налогообложения суммы, так и всех штрафов, процентов и издержек, что в сумме дает 28 миллионов евро.

Напомним: Криштиану обвиняется в неуплате налогов на суму 14,7 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Летом прошлого года Роналду на заседании суда всячески отрицал свою вину. Он заявил, что никогда ничего не скрывал от налоговой службы и не пытался избежать налоговых платежей.