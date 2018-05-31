Курс евро расчетами "завтра" вырос на 8,48 копейки и составил 72,5649 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов четверга курс евро колебался в диапазоне 72,40-72,85 рублей за евро.

Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 25,76 копейки к 19:00 и составил 62,1224 рубля. В ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 61,9375-62,4175 рублей.

Напомним, что время окончания торгов на валютном рынке Московской биржи продлено до 23:50 мск. Ранний выход из торгов предусмотрен в 17:00 и 19:00 мск. Отчеты о более поздних сделках публикуются утром следующего рабочего дня.