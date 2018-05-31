Россия приложит все усилия, чтобы договоренности между Северной и Южной Кореями были реализованы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости