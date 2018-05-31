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31.05.2018 08:30
Рубрика: Власть

Лавров увязал решение ядерной проблемы с отменой санкций против КНДР

Текст: Александр Саможнев
Решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока санкции в отношении КНДР не будут отменены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

"За один присест нельзя обеспечить денуклеаризацию, поэтому, конечно, должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать", - цитирует РИА Новости министра.

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По словам Лавров, Москва приветствует контакты между США и КНДР, а также между Пхеньяном и Сеулом. Россия призывает все стороны корейского урегулирования к ответственности, чтобы не допустить срыва этого хрупкого процесса.

"Мы призываем все вовлеченные стороны в полной мере ощутить свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но пока еще очень хрупкого процесса", - заключил Лавров.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров находится 31 мая в КНДР с официальным визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства обсудит с северокорейским коллегой Ли Ён Хо ситуацию вокруг Корейского полуострова, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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