ЛНР: Киев скрывает истинные потери в Донбассе

Киев лжет об истинных потерях украинской армии в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Ряд украинских СМИ опубликовали информацию о военнослужащих ВСУ, погибших в мае на Донбассе, и в очередной раз, сами того не желая, уличили во лжи украинское командование", - цитирует РИА Новости Марочко. По словам военного, по сводкам официального Киева в мае в зоне конфликта погибло десять военнослужащих. Однако это на два человека меньше, чем приводят СМИ.

При этом, по данным волонтеров, работающих на Донбассе, в мае в зоне военной операции погибли от 17 до 32 украинских военнослужащих, уточнил Андрей Марочко.

