Макрон назвал введение США пошлин на сталь и алюминий незаконным

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, сообщает телеканал BFMTV.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал решение США как "плохой день для мировой торговли".

По словам политика, ЕС немедленно "ответит на жесткие тарифы на сталь и алюминий". Это произойдет в ближайшие часы.

Ранее министр торговли США Уилбур Росси анонсировал введение штрафных пошлин на экспорт из ЕС стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. Распоряжение президента Дональда Трампа вступит в силу в 06:00 1 июня по среднеевропейскому времени.

Со своей стороны, Евросоюз планирует ввести санкции на американские товары, включая рис, кукурузу, апельсиновый сок, виски, сигары, табак, косметику, одежду и продукцию сталелитейной промышленности. Кроме того, в рамках ВТО будет запущена юридическая процедура против американских пошлин.