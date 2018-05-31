Около 46 тысяч детских лагерей, более 4 тысяч пляжей могут быть открыты в России этим летом. Это случится, если к ним не будет претензий со стороны надзорных органов. А вот с этим пока кое-где есть проблемы. МЧС России назвало основные нарушения, которые были выявлены при проверках детских оздоровительным заведений и мест под пляжи.

По количеству нарушений пожарной безопасности в детских лагерях лидирует Петербург. А вот в Москве и Московской области проблем с организацией лагерей вообще нет. Там хоть сейчас могут открыть двери и принять на отдых детей все сто процентов оздоровительных учреждений. Кстати, в Подмосковье уже получили разрешения и открылись 49 пляжей из 110 запланированных к открытию. И это при том, что пляжный сезон в столичном регионе из-за неважной погоды практически еще и не начинался. А всего в стране могут получить лицензию 4095 пляжей. Такие данные привел директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС. По его словам инспекторы МЧС уже провели 25 тысяч проверок.

Самое большое количество пляжей и оздоровительных лагерей появится, конечно, в Крыму. На полуострове проверено 408 пляжей. Одно из необходимых условий для открытия пляжа, как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления безопасности на водных объектах МЧС России Амаяк Нуникян, это отсутствие поблизости стоянок катеров и яхт. Не пустят любителей погонять по водной глади к пляжам и с акватории. За этим проследят, по словам Нуникяна, его подчиненные, которые будут дежурить на моторных лодках. Причем там, где будут отдыхать дети, будут дежурить не только сотрудники главной инспекции по маломерным судам, но и беспилотники. По крайней мере в столице точно готовятся внедрить такой вид контроля за порядком на пляжах. К такой мере подталкивают неутешительные статистические данные. С начала этого года в водоемах страны уже утонули 94 человека, что гораздо больше, чем в прошлом году.

По количеству нарушений в детских лагерях лидирует Питер. А в Москве и области нарушений нет

Еще одна серьезная задача спасателей - не допустить повторения ситуаций, которые привели к трагедии на Сямозере. Кстати, именно после нее МЧС выработало новые методики для обеспечения безопасности детских лагерей, по которым проводились проверки.

- По результатам проверок к административной ответственности привлечены более 500 юридических и 1300 должностных лиц. Благодаря принятым мерам в учреждениях для летнего отдыха детей устранено 6 тысяч нарушений, - сообщил Ринат Еникеев.