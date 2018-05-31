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31.05.2018 11:20
Рубрика: Власть

Медведев обсудил с премьером Таджикистана вопросы сотрудничества

Текст: Галина Мисливская (Душанбе)
Фото: Александр Корольков
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который находится в Таджикистане с официальным визитом, провел переговоры со своим коллегой Кохиром Расулзода, в ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

"Переговоры прошли в доверительном, конструктивном ключе и в очередной раз подтвердили, что страны связывают крепкие, стратегические отношения", - сказал российский премьер на пресс-конференции по итогам встречи. "Мы подробно обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений по всем ключевым вопросам: это и гидроэнергетика, и сельское хозяйство, и миграция, и образование", - добавил он.

Фото: РИА Новости
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В присутствии двух премьеров были подписаны три документа: межправительственное соглашение в сфере среднего образования, а также два межведомственных меморандума о сотрудничестве в сфере антимонопольного регулирования и кадастра.

Торгово-экономические отношения между странами развиваются, доля России в товарообороте Таджикистана "составляет практически четверть", отметил Медведев.

В ближайшем будущем стороны намерены предпринять дальнейшие шаги по поддержанию экспорта, активизации работы по крупнейшим совместным проектам, в первую очередь - по Сангтудинской ГЭС-1, где, по признанию главы кабмина, есть проблемы с финансированием. "Это самый главный наш проект, самый масштабный. Там, конечно, есть определенные проблемы, в том числе с финансированием. Но я считаю, что такая перспективная станция может включиться в региональные проекты, CASA-1000 и так далее", - заявил Медведев.

Также будет продолжен начатый в прошлом году совместный образовательный проект по направлению в школы Таджикистана российских учителей-предметников. По словам главы кабмина, к 1 сентября этого года сюда приедет более 50 российских педагогов.

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