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31.05.2018 17:15
Рубрика: Власть

МИД РФ: Лондон стремится углубить раскол в рядах ОЗХО

Текст: Диана Ковалева
Попытки Лондона использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своих геополитических интересах создают риск развала этой организации. Об этом в четверг заявили в МИД России, подчеркнув, что Великобритания и другие страны Запада умышленно искажают суть так называемого дела Скрипалей и инцидентов с применением химического оружия в Сирии.

Во вторник Лондон обратился в технический секретариат ОЗХО с просьбой о созыве специальной сессии Конференции государств-участников КЗХО. Единственным пунктом в повестке предложена "Поддержка глобального запрета на применение химического оружия".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На Смоленской площади указали, что функции по установлению виновных не присущи техсекретариату ОЗXО, а потому действия Великобритании рискуют "положить начало развалу КЗХО и самой ОЗХО". В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что инициатива Лондона и его "единомышленников" нацелена на "дальнейшую политизацию работы ОЗXО", "нагнетание антисирийской и антироссийской истерии вокруг "дела Скрипалей", а также сфабрикованных аффилированными с боевиками НПО типа "Белых касок" сюжетов о якобы имевших место случаях применения токсичных химикатов правительственными войсками в Сирии".

МИД РФ призвал государства-участники КЗХО "не идти на поводу" у Лондона и "не допустить разрушения формировавшегося на протяжении десятилетий глобального режима химического разоружения и нераспространения химического оружия".

Фото: Reuters
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Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что в зарубежных общественно-политических кругах растет понимание истинной подоплеки инсинуаций британских властей вокруг "дела Скрипалей". Даже западные СМИ все чаще обращают внимание на многочисленные нестыковки и противоречия в британской версии случившегося. Примером этому служит интервью для чешской газеты "Право" одного из ведущих специалистов в области химразоружения Л. Стршеды, который заявил, что технологиями токсичных веществ по западной классификации A-234 обладают, как минимум, Канада, Нидерланды, Франция, ФРГ, Швеция и, конечно же, сама Великобритания. Также чешский эксперт выразил уверенность, что Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию отнюдь не A-234, а относительно безобидного и доступного фентанила, что и позволило им выжить.

В заявлении МИД РФ указали на несостоятельность голословных обвинений Запада в адрес Дамаска в использовании отравляющих веществ против мирного населения, которые были разоблачены 26 апреля на брифинге в штаб-квартире ОЗХО с "участием свидетелей очередных постановочных видеороликов "Белых касок".

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