Первого июня 2018 года отмечается 50-летие со дня установления дипломатических отношений между Сингапуром и Россией. В 1968 году Сингапур был небольшой страной, лишь недавно ставшей независимой, в то время как Советский Союз был крупнейшим государством в мире. Несмотря на идеологические расхождения той эпохи и геополитические различия, мы сумели выстроить тесные дружественные отношения.

Основатель и первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю твердо верил в долгосрочный потенциал России и с самого начала помог заложить основы нашей дружбы. В 1970 году Ли Куан Ю совершил первый официальный визит в СССР и был тепло принят в Москве, Сочи, Волгограде и Ленинграде. Даже оставив пост премьер-министра, он регулярно посещал Россию и был членом Международного попечительского совета знаменитой Московской школы управления "Сколково". Его мемуары переведены на русский язык.

Последние 50 лет мы предпринимали совместные усилия с целью расширения и углубления двусторонних отношений, осуществляли регулярный обмен мнениями на всех уровнях. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун неоднократно встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым, в частности, во время своего визита в Москву и Сочи в мае 2016 года, в ходе которого стороны взяли на себя взаимные обязательства по укреплению связей между двумя государствами. Созданная в 2009 году Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня (МПК) под председательством заместителей глав правительств наших стран стала эффективным инструментом продвижения сотрудничества и расширения экономических связей. С удовлетворением отмечаю, что с начала деятельности МПК объем двусторонней торговли удвоился, достигнув в прошлом году 5,5 млрд долларов США, стабильно растут взаимные инвестиции.

Ежегодный Российско-Сингапурский бизнес-форум, проводимый с 2006 года, способствовал сближению деловых кругов

Ежегодный Российско-Сингапурский бизнес-форум, проводимый с 2006 года, способствовал сближению деловых кругов. Сингапурские компании определили перспективные направления своей деятельности и начали активно инвестировать в Россию. Например, компания "Чанги Эйрпорт Интернэшнл" участвует в управлении аэропортом Владивостока и холдингом "Аэропорты Юга", включающим воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара и Сочи. В 2016 году "Аэропорты Юга" обслужили более 10 млн пассажиров, т.е. около 10 процентов всего пассажиропотока в России. Весомый вклад вносят и сингапурские агропромышленные предприятия, чья продукция широко известна российским потребителям. Например, марка "Маккофи" компании "Фуд-Эмпайр" остается любимым выбором покупателей в сегменте растворимого кофе. В свою очередь, российские инвесторы и предприниматели все чаще открывают для себя бизнес-возможности в Сингапуре, а также используют город-государство в качестве площадки для установления контактов с другими странами-членами АСЕАН.

Дальнейшему укреплению экономических связей будет способствовать заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром. Этот документ может стать отправной точкой для аналогичного соглашения между ЕАЭС и АСЕАН, что создаст общий рынок с населением 780 млн человек и совокупным объемом ВВП более 6,6 трлн долларов США, а также углубит интеграцию между нашими регионами. Значимость ЗСТ не ограничивается только цифрами: ее создание подчеркнет важность свободной торговли на фоне растущих протекционистских настроений и подтвердит заинтересованность России во взаимодействии с государствами Юго-Восточной Азии.

Удовлетворен укреплением связей между нашими народами, что способствует комплексному развитию отношений. Сингапур и Россия являются популярными туристическими направлениями для граждан обеих стран. В прошлом году Сингапур принял более 80 тыс. туристов из России, а в этом году многие сингапурцы собираются посетить Россию прежде всего в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Осуществляются программы по обмену студентами между нашими образовательными учреждениями, растет интерес сингапурских студентов к России. В 2017 году Наньянский технологический университет открыл в Сингапуре первые курсы по изучению русского языка. А один из самых известных сингапурских дирижеров Дэррел Анг проходил обучение в Санкт-Петербурге под руководством знаменитого дирижера Л.О. Корчмара. Открытие Российского культурного центра в Сингапуре призвано способствовать расширению гуманитарных обменов и повышению взаимного интереса к культурам наших стран. Кроме того, с 2007 года более 500 российских государственных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации в Сингапуре в таких областях, как государственное управление и администрирование. Мы с радостью будем продолжать делиться нашим опытом с Россией, пока это будет востребовано и целесообразно, и, в свою очередь, учиться у России.

Сингапур также приветствует растущий интерес России к Азиатско-Тихоокеанскому региону, о чем свидетельствует ее участие в Восточноазиатском саммите, форуме "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", Региональном форуме АСЕАН по безопасности, Совещании министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами и Форуме "Азия - Европа". Дальнейшая вовлеченность России в региональные дела в качестве независимого, активного и конструктивного партнера отвечает интересам АТР. В этой связи мы будем рады приветствовать российскую делегацию на Восточно-Азиатском саммите, который состоится в Сингапуре в ноябре 2018 года.

Если говорить о перспективах, то у нас есть потенциал для развития сотрудничества в таких новых областях, как цифровая экономика, стартапы и гуманитарные науки. Верю, что, как и в любых долгосрочных отношениях, совместные усилия, взаимопонимание и общая нацеленность работать на благо наших народов позволят России и Сингапуру вывести отношения на более высокий уровень не только в ближайшие 50 лет, но и в более отдаленном будущем.