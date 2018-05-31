Миллиард человек ослепнут через 30 лет

Более половины жителей планеты к 2050 году будет страдать от близорукости, 10% будут иметь высокую степень близорукости, а около одного миллиарда человек ослепнут. Об этом рассказала ведущий эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

При этом, по словам директора отдела образования австралийского Института зрения Брайана Холдена Луиджи Билотто, хуже всего дело с близорукостью в мире обстоит в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Так, в Китае и на Тайване от этой болезни страдают до 80% населения, в то время как в Европе - 30,6%.

Как пояснил президент акционерной компании ANW (Asia Networks) из Японии Шимидзу Тадаши, главная причина массового распространения близорукости, в том числе, в стране Восходящего Солнца - широкое использование разных планшетов и смартфонов, а также многочисленное увлечение компьютерными играми. При этом пользуются гаджетами даже дети от двух лет.

В России же близорукость есть у каждого 3-4 взрослого человека. Больше всего этому явлению подвержены школьники. Так, если в младших классах она есть у 6-8% ребят, то в старших - уже у 25-30%, говорит Татьяна Павлова. А в лицеях и гимназиях процент возрастает до 50.

Эксперты подготовили для правительства предложения по профилактике заболевания глаз у детей. В частности, предлагается внедрить раннюю диагностику и лечение близорукости, развивать оптометрическую школу, ужесточить требования к оборудованию детских садов, школ, производственных помещений и офисов.