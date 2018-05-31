Миллиард человек ослепнут через 30 лет

Новости

Опубликовано штормовое предупреждение о заморозках в Курской области 13:49
На Ставрополье мужчина расстрелял свою семью во время скандала 13:45
В порту Петербурга танкер налетел на причал и получил пробоину 13:40
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса 13:40
Вадим Панков: Турция не прощает сиюминутной расслабленности 13:35
"Дедушка" уральского рока поставил мюзикл на немецком языке 13:34
В Екатеринбурге появился первый в мире созданный роботом стрит-арт 13:28
Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети 13:28
Видео: Китай испытал эскадру дронов 13:16
Расшифрованы шумерские тексты о затерянном городе 13:11
В Петербурге введут обязательные электронные документы на животных 13:04
На Камчатке найдены неизвестные минералы с уникальными свойствами 12:57
Пассажирам "Саратовских авиалиний" начали возвращать деньги за билеты 12:54
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для "секретных вещей" 12:51
Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко 12:51
В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю" 12:46
Лучшие моменты "Авиадартс-2018" собрали на видео 12:45
Путин познакомится с офицерами и даст интервью китайцам 12:40
Беларусь будет финансировать ВС в соответствии с оборонной стратегией 12:40
Владимир Путин 1 июня проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби 12:40
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии 12:35
В Центральной России из-за урагана погиб человек, 57 пострадали 12:32
На Вятке ураган снес крышу лицея во время занятий 12:27
Суд вынес приговор экс-директору шикотанского рыбокомбината 12:25
Воспитавшие 10 детей курганцы получат госнаграду "Родительская слава" 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 13:40
Рубрика: Общество

Миллиард человек ослепнут через 30 лет

Текст: Марина Гусенко
Более половины жителей планеты к 2050 году будет страдать от близорукости, 10% будут иметь высокую степень близорукости, а около одного миллиарда человек ослепнут. Об этом рассказала ведущий эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Фото: depositphotos.com
Ученые: Черный шоколад благоприятно влияет на зрение

При этом, по словам директора отдела образования австралийского Института зрения Брайана Холдена Луиджи Билотто, хуже всего дело с близорукостью в мире обстоит в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Так, в Китае и на Тайване от этой болезни страдают до 80% населения, в то время как в Европе - 30,6%.

Как пояснил президент акционерной компании ANW (Asia Networks) из Японии Шимидзу Тадаши, главная причина массового распространения близорукости, в том числе, в стране Восходящего Солнца - широкое использование разных планшетов и смартфонов, а также многочисленное увлечение компьютерными играми. При этом пользуются гаджетами даже дети от двух лет.

Фото: REUTERS
"РГ"-советы: Как сохранить зрение у ребенка

В России же близорукость есть у каждого 3-4 взрослого человека. Больше всего этому явлению подвержены школьники. Так, если в младших классах она есть у 6-8% ребят, то в старших - уже у 25-30%, говорит Татьяна Павлова. А в лицеях и гимназиях процент возрастает до 50.

Эксперты подготовили для правительства предложения по профилактике заболевания глаз у детей. В частности, предлагается внедрить раннюю диагностику и лечение близорукости, развивать оптометрическую школу, ужесточить требования к оборудованию детских садов, школ, производственных помещений и офисов.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера