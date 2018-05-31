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31.05.2018 14:40
Рубрика: В мире

Миллион французов за год бросили курить

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французы встретили Международный день без табака, который по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается 31 мая, серьезным достижением. Как сообщил местный минздрав, число курильщиков в стране за год уменьшилось на целый миллион человек.

Поэтому вполне понятно ликование главы этого ведомства Аньес Бюзен, заявившей по этому поводу, что "такая тенденция, несомненно, сохранится и в ближайшей перспективе". 

Уверенность министра имеет под собой веские основания. Дело в том, что борьбу с табаком местные власти ведут по многим направлениям. Пожалуй, главным из них является  регулярное  повышение цен на сигареты.  После недавнего, что произошло в марте этого года, ни в одной табачной лавке не найдешь пачку сигарет, которая стоила бы меньше 7,60 евро (примерно 550 рублей). Это общеевропейский рекорд. Однако французское правительство намеревается побить его к 2020 году: в его планах поднять стоимость еще выше - до 10 евро.

Фото: depositphotos.com
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Надо отметить, что при этом власти убивают двух зайцев. С одной стороны, заботятся о здоровье нации, с другой, пополняют казну благодаря налогам на табачные изделия, а это 80 процентов от стоимости сигарет и 75 процентов - трубочного табака.

Что особенно радует  местных борцов с вредной привычкой,  а она, опять-таки по статистическим выкладкам, приводит ежегодно к смерти 73 тысяч французов от болезней, так это серьезное снижение числа курильщиков среди молодежи. Из миллиона завязавших с табаком, четверть - парни и девушки в возрасте от 18 до 24 лет.

В антитабачную кампанию во Франции  все более активно вовлекается государственная система медицинского обеспечения. Это, в частности, касается всевозможных лекарственных препаратов (таблетки, пластыри-наклейки, жевательная резинка),  которые помогают бороться с табакозависимостью. Если  раньше эти средства по рецепту врача предоставлялись со скидкой в 50 евро, то сейчас эта скидка выросла в три раза и составляет 150 евро.

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