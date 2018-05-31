Минфин опроверг перенос сроков реформы электронных госзакупок

Минфин РФ опроверг информацию о подаче в правительство предложений о переносе до 1 января 2019 года реформы электронных закупок. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

Изменения предусматривают размещение на спецсчетах в уполномоченных банках средств поставщиков для обеспечения заявок на участие в госзакупках.

В правительство внесены проекты постановлений о перечне банков, на которых будут размещаться спецсчета.

Кроме того, сначала предлагалось обязать участников госзакупок открывать всего один спецсчет в уполномоченном банке.

Участники рынка выразили опасения, что в этом случае они могут столкнуться с невыгодными условиями банков. Позже Минфин сообщил о готовности внести изменения в эту норму.

Ранее "Коммерсант" сообщил о переносе реформы минимум до 2019 года из-за того, что ведомство не успевает отобрать уполномоченные банки.