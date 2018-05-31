Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018

В 11 российских городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, наблюдается улучшение в транспортной и коммунальной инфраструктуре. При этом экономический эффект для России от проведения ЧМ-2018 будет кратковременным. Такой вывод сделало рейтинговое агентство Moody’s.

Новая инфраструктура означает дополнительные налоговые поступления и снижение затрат для Мордовии и Калининградской области. В других городах могут быть отрицательный эффект из-за увеличения задолженности муниципалитетов.

В плюсе будут строительные компании, которые возводили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры.