Лучший способ отметить юбилей классика - это открыть книгу и почитать его произведения. Можно делать это дома, сидя на диване, можно целым классом или всем домом, а можно всей страной, или лучше всем миром.

В прошлом году вся страна читала "Евгения Онегина", а в этом "Российская газета", портал ГодЛитературы.РФ и Государственный музей А.С. Пушкина предлагают всем вместе прочитать повесть Ивана Тургенева "Ася" и записать народную книгу.

- Никому не нужно доказывать, что Достоевский, Толстой или Чехов являются абсолютно современными писателями, но я бы к ним еще добавил и Ивана Сергеевича. Тургенев - это великая тайна, которая еще не разгадана, - представляет героя своей будущей книги директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, литературный критик Дмитрий Бак.

По его мнению, на сегодняшний день лучшую биографию писателя написал Борис Зайцев. Хотя современные исследователи знают "в 300 раз больше" благодаря письмам и документам, именно Зайцеву удалось показать "настоящего" Тургенева.

А вообще в полном собрании сочинений Тургенева более 30 томов, так что читать и открывать его можно бесконечно.

- У Тургенева была потрясающая способность - он мог шевелить бровями или, например, изобразить выражением лица грозу, - вступил в дискуссию писатель Игорь Вирабов, который готовит книгу о Тургеневе в серии ЖЗЛ. - Он был полон странностей и этим интересен. Но главное, он был настолько противоречив, что каждый может нарисовать своего Тургенева, опираясь на абсолютно противоположные суждения о писателе, и все это будет правдой.

Еще Вирабов предложил подумать о том, как пересекаются шестидесятники XX века и шестидесятники века XIX. По его мнению, здесь можно найти много неожиданных аналогий, которые повлияли на развитие русской литературы.

Дмитрий Бак поддержал коллегу и напомнил, что Тургенев писал во всех жанрах. У него есть стихи, очерки, критические статьи, романы, повести, рассказы, драмы...

- По Тургеневу можно отслеживать историю России и историю русской литературы, - добавил он.

Исследователи Тургенева говорили о том, как литератор открывал для европейского читателя Достоевского и Толстого. Вспомнили о том, что в действительности "тургневскую девушку" придумал Иван Гончаров. И сошлись на том, что если бы Тургенев сидел сегодня на Красной площади, он бы точно смог назвать героя сегодняшнего времени.



Директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев обрадовал всех поклонников писателя: в октябре в Москве наконец-то откроется музей, посвященный жизни и творчеству Тургенева, над экспозицией которого сейчас работают сразу несколько музеев, в том числе Спасское-Лутовиново и Литературный музей имени Даля.

Кстати

Принять участие в проекте "Читаем Тургенева" может каждый. Для этого нужно выбрать один из девяти предложенных нами отрывков, записать свое чтение на камеру (хотя бы на камеру смартфона - только, пожалуйста, держите его горизонтально!) и прислать на адрес konkurs@godliteratury.ru в виде ссылки на любой файлообменник (в теме письма не забудьте указать "Читаем Тургенева").

Читать можно (и нужно) по книге, время от времени отрывая глаза от страницы. Читайте в естественной обстановке - белый фон хорош для фотографии на паспорт, но совсем не подходит к Тургеневу.