Найден несложный способ "убить" почти любой компьютер

Накопители на жестких магнитных дисках, повсеместно использующиеся в компьютерах в качестве хранилища информации, легко вывести из строя с помощью направленных звуковых волн.

Используя звук, эксперты из Университета Мичигана (США) и Чжэцзянского университета (Китай) смогли нарушить работу функций чтения, записи и хранения у популярного накопителя Western Digital Blue WD5000LPVX.

Как пишет Threatpost, исследователи воздействовали на винчестер волной на частоте 5 кГц при звуковом давлении 115,3 и 117,2 дБ. Звуковое давление 110 дБ соответствует реву автомобильного гудка с расстояния один метр, громкости рок-концерта или взлетающего реактивного самолета с расстояния 60 метров (данные с сайта Университета Пердью).

Продолжительное воздействие таких звуков приводило к потере данных, аварийному завершению работы программ и "неустранимым физическим нарушениям".

Помимо винчестеров Western Digital, в тестировании приняли участие диски Toshiba и Seagate. На них воздействовали также ультразвуковыми колебаниями - от 20 кГц. В результате такой "атаки" диски начинали работать нестабильно, однако столь значительных нарушений не наблюдалось.