Назарбаев пожизненно возглавил совбез Казахстана

Парламент Казахстана принял закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять совет безопасности республики, сообщает ТАСС.

"Первому президенту Республики Казахстан в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", - заключил комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Совбез будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана. "В целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене", - пояснил министр юстиции Марат Бекетаев.

При этом особо отмечается, что в законе совет безопасности Казахстана наделяется статусом координирующего конституционного органа, ранее он был консультативно-совещательной структурой.