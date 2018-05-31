Названо имя предполагаемого организатора "убийства" Бабченко

Шевченковский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Бориса Львовича Германа - того самого "гражданина Г." - подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщают украинские СМИ.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа было подано в Шевченковский районный суд Киева в четверг. Как утверждают украинские спецслужбы, "гражданин Г." предложил бывшему участнику так называемого "АТО" устранить физически за вознаграждение Бабченко. Задержанный подозревается в совершении "подготовки к преступлению", в "пособничестве" и в "террористическом акте".

По данным издания "Страна", человек, подозреваемый в организации постановочного убийства, сам был агентом спецслужбы Украины. В деле нет никаких доказательств того, что гражданин Г. связан с "российскими спецслужбами". Сам он утверждает, что добровольно согласился участвовать в спецоперации СБУ. Также известно, что Борис Герман возглавляет совместное немецко-украинское предприятие, производящее оружие и военную оптику.