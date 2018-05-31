Небо над Черногорией будет охранять НАТО

С 5 июня воздушное пространство над Черногорией начнет охранять НАТО, патрулирование будет осуществляться авиацией из Италии и Греции.

"Поскольку Черногория не имеет собственной военной авиации, союзники помогут ей обеспечить безопасность воздушного пространства", - сообщает телевидение "Антена М".

"В знак союзнической солидарности Италия и Греция помогут в защите черногорского воздушного пространства, - говорится в официальном сообщении Североатлантического альянса. - При этом итальянские и греческие истребители будут дислоцироваться в своих странах и лишь в случае необходимости подняты в небо".

Напомним, что Черногория официально стала членом НАТО 5 июня 2017. При этом против такого решения до сих пор выступают около 40 процентов жителей балканской страны, о чем наглядно свидетельствуют результаты исследования Центра за демократию и права человека.

Так, по данным экспертов, 39,8 процента опрошенных выступают против НАТО, в поддержку организации высказываются 38,7 процента, затрудняются ответить еще 21,5 процента респондентов. На вопрос о том, на кого Черногория должна в основном опираться во внешней политике, 27,2 процента черногорцев ответили, что на Евросоюз, 20,5 процента - на Россию, 15,4 процента - на США.