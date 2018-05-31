Nokia презентовала три новых смартфона на чистом Android

Nokia представила новый модельный ряд смартфонов, работающих на чистых версиях операционных систем Android One и Android Go. Гаджеты названы Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1.

"Младшая" модель, Nokia 2.1, имеет 5,5-дюймовый HD-дисплей, четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, аккумулятор на 4000 мАч, 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти.

Камеры у смартфона довольно скромные: основная - на 8, а фронтальная - на 5 мегапикселей.

Корпус имеет металлические детали, задняя панель сделана из поликарбоната. Смартфон выйдет в трех цветах - синий с медью, синий с серебром и серый с серебром.

Nokia 3.1 имеет 5,2-дюймовый HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитой Corning Gorilla Glass. Процессор здесь восьмиядерный - MediaTek 6750, памяти побольше - 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт - встроенной.

Основная камера - на 13 мегапикселей. Гаджет имеет поддержку приложений с дополненной реальностью и беспроводной технологии NFC. Цветовая гамма - индиго, черный, белый.

Nokia 5.1 имеет цельнометаллический корпус из алюминия, 5,5-дюймовый Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Работать смартфон будет на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P18. Гаджет доступен с 2 или 3 гигабайтами оперативной и 16 или 32 гигабайтами встроенной памяти.

Основная камера имеет 16 мегапикселей. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает беспроводную технологию NFC.

Цвета Nokia 5.1 - медный, благородный синий и черный.

В продажу смартфоны поступят в июне - июле, по цене от 99 до 189 евро.