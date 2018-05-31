Сяо Сухуа репетировал с Улановой и учился у Григоровича. В России он известен по телепроекту "Большой балет" на канале "Культура", где был одним из членов жюри. Сяо Сухуа - теоретик балета, хореограф, профессор Пекинской академии танца.

В его квартире в пекинской высотке западная мебель соседствует с китайской, на стенах картины - сирень и ромашки, в шкафу - китайская утварь и книги. Как в квартире балетмейстера нашлось место русскому и китайскому, так и в его судьбе Россия и Китай неотделимы друг от друга, а в имени зашифрован жизненный путь: Су - Советский Cоюз и Хуа - Китай. Первые 13 лет своей жизни он провел в первом интернациональном детском доме имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново, куда вместе с детьми Мао Цзэдуна и ближайших его соратников попал во время гражданской войны в Китае. Вместе они пережили Великую Отечественную войну.

Путь Сяо Сухуа в балет начался с ритмического кружка в интернате. Однажды во время коллективного похода в ивановский ТЮЗ он смотрел, как малыши танцевали русскую тройку: "Три девочки и один мальчик - тройка коней и ямщик. И вот это меня так затронуло, поэтому я записался в ритмический кружок".

Как мастер Юрий Григорович (на фото) не будет превзойден в обозримое время, считает Сяо Сухуа. Фото: РИА Новости www.ria.ru

А вот учеба Сяо Сухуа в Московском хореографическом училище не состоялась. По решению правительства Китайской Народной Республики в 1950 году всем китайским детям предстояло вернуться на Родину. В Китае, не говорившего на родном языке Сяо Сухуа, направили продолжать обучение в г. Харбин, где действовала советская школа. Только через год после возвращения Сяо Сухуа разыскал отец, начальник штаба авиации в Шанхае, с которым он говорил через переводчика. Отец настаивал - сын должен поступать в авиационный институт. Однако Сяо Сухуа отправился на просмотр в только что открывшееся в Пекине первое хореографическое училище. Провалившись на вступительных экзаменах, не растерялся: "Я не стал сдаваться и написал на русском языке письмо. Тогда в училище работала педагог из московского хореографического училища Ольга Александровна Ильина. Знаете, что я ей написал? Есть такая книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". Я написал, раз Маресьев имеет протезы и он может подняться в небо и воевать, то почему я, имея две ноги, не могу танцевать на земле? Это ее очень задело, и она сказала принять меня в училище".

Фото: Леонид Жданов / ТАСС

В 1957 году в Пекин приехали советские деятели балета. "Петр Андреевич Гусев - он был художественным руководителем Кировского театра, педагог по дуэтному танцу Николай Николаевич Серебренников, педагог по классическому танцу Валентина Васильевна Румянцева, по народно-характерному танцу Тамара Клементьевна Лешевич. Я все имена и фамилии еще помню. Они заложили основу русской классической школы в Китае. До сих пор наша Пекинская академия славится тем, что у нас осталась именно русская школа танца. Поэтому я очень благодарен Гусеву и всем. И не один я благодарен, весь китайский балет им благодарен. Я получил хореографическое образование именно русской школы. Это сыграло огромное значение в моей карьере".

В 1959-м выпускник Сяо Сухуа остался преподавать в родном хореографическом училище. В этом же году в честь десятилетия Китайской Народной Республики впервые на гастроли в Китай приехала труппа Большого театра. Полтора месяца Сяо Сухуа в составе рабочей группы сопровождал труппу по всему Китаю. Тогда и познакомился с Галиной Сергеевной Улановой. "Я смотрел Жизель Улановой. Ей тогда было 49 лет, и она еще танцевала на сцене. В 49 лет выходит в первом акте крестьянская девушка, как будто ей 15-16 лет. Невозможно представить, как можно так преобразиться. Я сидел в зрительном зале и у меня слезы текли, когда она сходила с ума после измены Альберта в первом акте и во втором акте, когда танцевала уже как дух Жизели. Для нас Большой театр - это было каким-то открытием, чудом. Уланова очень редко подпускала к себе кого-либо, но почему-то я ей понравился. Может, потому, что какой-то китайский мальчишка и говорит по-русски. Когда я с ней познакомился, она стала называть меня Витя".

Я благодарен всем русским педагогам, и не один я благодарен, весь китайский балет им благодарен

В начале 60-х годов начался период ухудшения отношений между Советским Союзом и КНР. Советские специалисты были отозваны, а с началом Культурной революции и вовсе закрыто пекинское хореографическое училище. Только спустя пять лет состоялся новый набор студентов, и Сяо Сухуа повел свой первый класс мальчиков. Выпуск 1979 года стал лучшим за всю историю училища с момента его основания. После такого успеха молодой педагог поставил более амбициозную цель. Пришел к министру культуры и пообещал, что через 5 лет выведет китайских танцоров на мировую сцену. Уже через 3 года ученик Сяо Сухуа Ли Цуньсинь занял второе место на международном балетном конкурсе в Америке.

В 1987 году Сяо Сухуа был направлен в Москву на курсы. "Это был январь месяц. Я выходил из самолета, было 30 градусов ниже нуля. Когда ехал из аэропорта, увидел по дороге березку. Я не мог сдержать слез. Столько лет прошло... Я не был в России 23 года. Мне тогда было 50 лет".

Галина Уланова стала музой для молодого хореографа "Вити". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Каждый день по дороге в ГИТИС, куда направили Сяо Сухуа, он заглядывал в кассу Большого театра в надежде достать билет. "Билетов никогда не было - аншлаги полные. Тогда я набрался смелости и пошел прямо в Большой театр. Мне как доценту и заместителю председателя общества балетного искусства Китая выписали пропуск. Я подал его на проходной, и они связались с Юрием Николаевичем Григоровичем. А Юрий Николаевич меня принял! Прямо сразу принял, без всяких оговорок. Такая судьба иногда посчастливится человеку".

Григорович открыл перед Сяо Сухуа двери Большого театра. "Целый год я ходил на все репетиции, на все спектакли. Когда я простудился, у меня была 40 градусов температура, я все равно бежал в Большой театр, потому что такой случай не каждому дается. Именно от Юрия Николаевича я стал учиться балетмейстерскому искусству и благодаря ему я быстро продвигался в Китае в этой сфере. За сто лет он был и остается самым великим послереволюционным хореографом. Он не превзойден и никем не будет превзойден в ближайшее время".

В 1989 году Сяо Сухуа по приглашению Григоровича стал первым в истории китайским балетмейстером, вошедшим в состав членов жюри Московского международного конкурса артистов балета. С тех пор Сяо Сухуа более 50 раз становился членом жюри балетных конкурсов по всему миру. Успех пришел в 1997 году, когда впервые в Москве золотую медаль завоевала конкурсантка из Китая, нынешняя прима Национального балета Китая Чжан Цзянь. За 10 дней до отъезда в Россию уже подготовленный номер современной хореографии был заменен на предложенный Сяо Сухуа: никаких пируэтов, прыжков, никакого подъема и красивых линий - настоящий вызов для китайского балета, воспитанного на русском классическом танце. Так, 20 лет назад Сяо Сухуа изменил классическому танцу и объявил об этом на всю страну. "Когда я приехал из Советского Союза в 1988 году, я прямо всем в глаза заявил, что китайский балет отстает от мирового на 60-70 лет. Меня стали обвинять, что я космополит, что в моих глазах заграничная луна круглее, чем китайская. Но я имел в виду именно начинание современного балета. Искусство всегда в движении". Позднее Сяо Сухуа создал два самых значимых в своей карьере балета на основе классических китайских литературных произведений - "Мэнхунлоу" и "Байшэ хоучжуань". Эти балеты обогнали время и по сей день считаются самыми авангардными постановками. Сегодня в Китае Сяо Сухуа остается связующим звеном между эпохами, между приверженцами разных балетных стилей, между классической, современной и традиционной китайской хореографией.