ОНФ договорился с кабмином о совместной работе

Общероссийский народный фронт (ОНФ) оценил ход выполнения майских указов президента от 2012 года на расширенном заседании Центрального штаба организации.

Активисты наметили пути выполнения новых стратегических задач главы государства. Этим они займутся в плотном взаимодействии с органами власти. Владимир Путин 26 мая призвал правительство продолжить взаимодействие со структурами гражданского общества, и в том числе с ОНФ - его активисты накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года. Такую практику контроля нужно продолжить и при реализации новых стратегических задач, которые президент поставил 7 мая этого года. Напомним, что президентский указ охватывает 12 направлений деятельности нового правительства, и по каждому из них поставлены конкретные целевые показатели.

ОНФ объявил результаты мониторинга реализации указов от 2012 года: 78% поручений выполнены, еще 10% в целом реализованы, но требуют контроля и доработки. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов пояснил, что не выполнены задачи по созданию независимой оценки качества услуг в поликлиниках и на других социальных объектах. "Частично выполнено поручение по переселению из ветхого и аварийного жилья", - добавил Анисимов. По его словам, активисты держат на контроле в общей сложности 191 поручение, включенное в майские указы 2012 года.

ОНФ намерен активно включиться и в выполнение новых задач - для этого активисты запустят 12 тематических площадок, соответствующих направлениям указа-2018. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Ольга Тимофеева. По ее словам, ОНФ намерен усилить взаимодействие с кабмином: "Будем вместе участвовать в подготовке и обсуждении национальных проектов и программ". Кроме того, "фронтовики" будут направлять в правительство предложения по исполнению майского указа, куда войдут рекомендации обычных граждан. Ведь именно ради улучшения их жизни были даны поручения.

ОНФ должен стать социальным лифтом для активной части населения

Организация заключит новое соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой (СП) России. Новый глава ведомства Алексей Кудрин обещал, что СП станет надежным партнером ОНФ.

Свои рекомендации по повышению эффективности работы "фронтовикам" дал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, ОНФ должен не просто выявлять и указывать на нарушения и недоработки, но и предлагать свои варианты решения. Кроме того, он призвал расширить работу молодежного направления и повышать уровень взаимодействия с администрациями в регионах. Это необходимо для реального изменения качества и уровня жизни людей. "ОНФ - это сегодня организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия", - сказал Кириенко и уточнил: доверяют ОНФ 53% россиян, а не доверяют 2,5%. Он обратил внимание, что порядка 45% россиян еще не определились со своим отношением к деятельности движения. "Это важнейший ресурс для работы", - подчеркнул Кириенко.

Вице-премьер - глава аппарата правительства России Константин Чуйченко со своей стороны рекомендовал ОНФ усовершенствовать форматы взаимодействия с кабмином. "Наше взаимодействие и сотрудничество должно приобретать несколько иную окраску, нежели характер контроля и критики", - считает он. А вице-премьер Татьяна Голикова назвала самую сложную задачу из нового указа: это поручение по снижению уровня бедности в два раза в ближайшие шесть лет. Успех ее выполнения зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика, сказала Голикова.