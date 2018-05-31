Определены победители конкурса президентских грантов

Более 3 миллиардов рублей будет распределено между победителями первого в этом году конкурса президентских грантов. Деньги получат 1,5 тысячи некоммерческих организаций, подавляющее большинство которых - из российской глубинки. Итоги конкурса подвел председатель его Координационного комитета, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, что подобные конкурсы проводятся с 2006 года. А начиная с прошлого года, средства распределяет единый оператор - Фонд президентских грантов. И если в 2017-м победители в общей сложности получили 6,65 млрд рублей, то в наступившем году по решению Владимира Путина грантовый фонд был увеличен до 8 млрд рублей.

Глобальная цель проекта - создать общероссийскую систему поддержки инициатив гражданского общества в разных сферах деятельности. В первую очередь помощь предназначена организациям, реализующим социально значимые проекты.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 20 февраля по 26 марта. НКО в этом году соревновались в 13 направлениях. И активность претендентов на гранты выросла - на первый конкурс-2018 было подано на 40% больше заявок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Сергей Кириенко. В общей сложности соревновались 9175 проектов со всей России. Одна из тенденций - большое количество новичков, попробовавших свои силы впервые. А это означает, что уровень доверия к системе распределения грантов растет, считает представитель Кремля. Так что меры по повышению открытости конкурса дали результаты, сказал он. Да и качество заявок по сравнению с прошлым годом улучшилось - гораздо меньше проектов стало "отсеиваться" из-за несоблюдения условий. "Участники поняли, что экспертиза проектов - профессиональная и объективная, а значит, силы надо направить не на поиск того, кто может замолвить слово", - считает Кириенко. Вместо этого конкурсанты тратили время на то, чтобы "качественно оформить проект, проработать его с экспертами".

Еще из серии новшеств: с нынешнего года Фонд начал принимать заявки на реализацию долгосрочных проектов, рассчитанных на три года.

Для отбора лучших проектов было проведено более 19 тысяч экспертиз, сообщил председатель объединенного экспертного совета Фонда, зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. Наиболее популярное направление деятельности победителей конкурса - охрана здоровья граждан, уточнил он "РГ". Кроме того, активно побеждали НКО, работающие в сфере сохранения исторической памяти, а также науки и образования.

Цель проекта - создать систему под держки инициатив гражданского общества

Кстати, с подачи президента в этом году появилось новое направление - "выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства".

Еще одна тенденция нынешнего конкурса: 87% процентов победителей - это НКО не из столичных регионов. "При всем уважении к НКО, которые работают в Москве и Санкт- Петербурге, нам казалось очень важным построить систему конкурса так, чтобы большее количество победителей было из малых населенных пунктов, из дальних регионов РФ", - пояснил журналистам Кириенко.

По его словам, заметно - в 2,5 раза - выросла доля победителей из малых городов и деревень (это 485 проектов, которые в целом "выиграли" 506 млн рублей).

- Для нас важно, чтобы деньги в первую очередь доходили туда, где они наиболее востребованы, - добавил гендиректор Фонда Илья Чукалин. - А ведь в отдаленных регионах сложнее получить поддержку от бизнеса, а у муниципалитетов меньше ресурсов.

По итогам конкурса гранты получат 1551 проект из 83 регионов, что почти на 60% больше по сравнению с первым конкурсом 2017 года. Между победителями распределят 3,15 млрд рублей. В "региональном разрезе" наибольшее число лидеров - это НКО из Татарстана, Волгоградской, Свердловской областей, Красноярского и Пермского края, Челябинской, Тюменской и Иркутской областей.

Среди победителей масса интересных проектов. Например, на 16 с лишним млн рублей сможет рассчитывать школа юных корабелов в "Артеке". Ребята, в частности, построят настоящий корабль - историческую копию боевого парусника Черноморского флота XVIII-XIX веков.

Самый большой грант в 114 млн рублей получит проект создания молодежного Национального симфонического оркестра. Это рекордная сумма за все время конкурса, рассказал первый замглавы администрации президента. Он пояснил, что в рамках проекта оркестр будет сформирован из 250 лучших молодых исполнителей, прошедших конкурсный отбор. На это и пойдут средства гранта, а с 2019 года дальнейшее существование оркестра будет финансироваться за счет бюджета РФ. Самый маленький грант - более 30 тысяч рублей - получила ветеранская организация, которая хочет издать поэтический сборник с произведениями своих участников.

Кстати, средний размер гранта, запрашиваемого в рамках конкурса, уменьшился. Это говорит о том, что некоммерческие организации научились находить софинансирование для своих проектов.