Определены победители конкурса президентских грантов

Новости

Суд постановил арестовать подозреваемого в "покушении" на Бабченко 22:55
Помпео подтвердил слухи о письме Ким Чен Ына в адрес Трампа 22:43
Австрийские математики высчитали, кто выиграет ЧМ-2018 22:37
Консул Украины в Гамбурге уволен за антисемитизм 22:31
Минфин опроверг перенос сроков реформы электронных госзакупок 22:09
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17 22:05
Рауль Кастро впервые появился на публике после операции 21:46
Макрон назвал введение США пошлин на сталь и алюминий незаконным 21:40
Премьер Канады назвал пошлины США "абсолютно неприемлемыми" 21:25
Финляндию обеспокоило решение США ввести пошлины на сталь 21:20
ЛНР: Киев скрывает истинные потери в Донбассе 21:10
Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии‍ 21:06
Трамп заявил, что "будет очень рад" снять санкции с КНДР 21:06
Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе 20:57
Захарова: Киев надеялся вызвать высылку дипломатов РФ из стран Запада 20:55
Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге 20:50
Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко 19:56
Оззи Осборн признался в любви к России 19:55
В московском метро произошел технический сбой 19:51
Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора 19:50
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing 19:37
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования 19:33
Курс евро расчетами "завтра" вырос 19:31
СМИ "уличили" Джоли в длительной любовной связи с актером Хиддлстоном 19:26
Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран счастливого детства 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 22:18
Рубрика: Власть

На важные расходы

Определены победители конкурса президентских грантов
Текст: Татьяна Замахина
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Столичный выпуск №7581 (118)
Более 3 миллиардов рублей будет распределено между победителями первого в этом году конкурса президентских грантов. Деньги получат 1,5 тысячи некоммерческих организаций, подавляющее большинство которых - из российской глубинки. Итоги конкурса подвел председатель его Координационного комитета, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, что подобные конкурсы проводятся с 2006 года. А начиная с прошлого года, средства распределяет единый оператор - Фонд президентских грантов. И если в 2017-м победители в общей сложности получили 6,65 млрд рублей, то в наступившем году по решению Владимира Путина грантовый фонд был увеличен до 8 млрд рублей.

Глобальная цель проекта - создать общероссийскую систему поддержки инициатив гражданского общества в разных сферах деятельности. В первую очередь помощь предназначена организациям, реализующим социально значимые проекты.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Сергей Кириенко наградил победителей конкурса "Лидеры России"

Заявки на участие в конкурсе принимались с 20 февраля по 26 марта. НКО в этом году соревновались в 13 направлениях. И активность претендентов на гранты выросла - на первый конкурс-2018 было подано на 40% больше заявок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Сергей Кириенко. В общей сложности соревновались 9175 проектов со всей России. Одна из тенденций - большое количество новичков, попробовавших свои силы впервые. А это означает, что уровень доверия к системе распределения грантов растет, считает представитель Кремля. Так что меры по повышению открытости конкурса дали результаты, сказал он. Да и качество заявок по сравнению с прошлым годом улучшилось - гораздо меньше проектов стало "отсеиваться" из-за несоблюдения условий. "Участники поняли, что экспертиза проектов - профессиональная и объективная, а значит, силы надо направить не на поиск того, кто может замолвить слово", - считает Кириенко. Вместо этого конкурсанты тратили время на то, чтобы "качественно оформить проект, проработать его с экспертами".

Еще из серии новшеств: с нынешнего года Фонд начал принимать заявки на реализацию долгосрочных проектов, рассчитанных на три года.

Для отбора лучших проектов было проведено более 19 тысяч экспертиз, сообщил председатель объединенного экспертного совета Фонда, зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. Наиболее популярное направление деятельности победителей конкурса - охрана здоровья граждан, уточнил он "РГ". Кроме того, активно побеждали НКО, работающие в сфере сохранения исторической памяти, а также науки и образования.

Цель проекта - создать систему под держки инициатив гражданского общества

Кстати, с подачи президента в этом году появилось новое направление - "выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства".

Еще одна тенденция нынешнего конкурса: 87% процентов победителей - это НКО не из столичных регионов. "При всем уважении к НКО, которые работают в Москве и Санкт- Петербурге, нам казалось очень важным построить систему конкурса так, чтобы большее количество победителей было из малых населенных пунктов, из дальних регионов РФ", - пояснил журналистам Кириенко.

По его словам, заметно - в 2,5 раза - выросла доля победителей из малых городов и деревень (это 485 проектов, которые в целом "выиграли" 506 млн рублей).

- Для нас важно, чтобы деньги в первую очередь доходили туда, где они наиболее востребованы, - добавил гендиректор Фонда Илья Чукалин. - А ведь в отдаленных регионах сложнее получить поддержку от бизнеса, а у муниципалитетов меньше ресурсов.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Иноагенты не смогут проводить антикоррупционную экспертизу

По итогам конкурса гранты получат 1551 проект из 83 регионов, что почти на 60% больше по сравнению с первым конкурсом 2017 года. Между победителями распределят 3,15 млрд рублей. В "региональном разрезе" наибольшее число лидеров - это НКО из Татарстана, Волгоградской, Свердловской областей, Красноярского и Пермского края, Челябинской, Тюменской и Иркутской областей.

Среди победителей масса интересных проектов. Например, на 16 с лишним млн рублей сможет рассчитывать школа юных корабелов в "Артеке". Ребята, в частности, построят настоящий корабль - историческую копию боевого парусника Черноморского флота XVIII-XIX веков.

Самый большой грант в 114 млн рублей получит проект создания молодежного Национального симфонического оркестра. Это рекордная сумма за все время конкурса, рассказал первый замглавы администрации президента. Он пояснил, что в рамках проекта оркестр будет сформирован из 250 лучших молодых исполнителей, прошедших конкурсный отбор. На это и пойдут средства гранта, а с 2019 года дальнейшее существование оркестра будет финансироваться за счет бюджета РФ. Самый маленький грант - более 30 тысяч рублей - получила ветеранская организация, которая хочет издать поэтический сборник с произведениями своих участников.

Кстати, средний размер гранта, запрашиваемого в рамках конкурса, уменьшился. Это говорит о том, что некоммерческие организации научились находить софинансирование для своих проектов.

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией
Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов