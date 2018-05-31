Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что США, нарушая принципы ВТО, "стреляют себе в ногу". Такие высказывания прозвучали на неформальной встрече Всемирной торговой организации (ВТО) в Париже.

"Мы являемся свидетелями того, как США стреляют себе в ногу, повреждая в то же время целую мировую экономику. История показывает, к сожалению, что все положительные моменты в регулировании международной торговли происходят только после того, как произойдет что-то действительно плохое с мировой экономикой", - передает его слова ТАСС.

Также министр сравнил сложившуюся ситуацию с периодом Великой депрессии, когда страны были ориентированы только на защиту своего внутреннего рынка.

Орешкин сказал, что такая политика приведет к замедлению глобальной экономики и призвал отказаться от нее. Причиной всеобщего расслабления, по мнению министра, стал рост мировой экономики в прошлом году на 3,8%.

