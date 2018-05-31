От разведки до воинской дисциплины: обнародованы итоги проверки ВС Беларуси

О профессионализме и готовности к решению самых сложных современных задач национальной армией заявил журналистам государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась после совещания у главы государства. Он отметил, что "несмотря на сложность задач, которые ставились перед Вооруженными Силами в ходе прошедшей с февраля по апрель текущего года проверки, ни одна из них не была провалена, и белорусская армия в целом справилась со всем спектром вопросов".

Говоря о характере прошедших маневров, Зась сообщил, что "проверка была масштабная и внезапная, затронула тысячи военнослужащих, сотни единиц техники. Проверялись вопросы, которые требуют особого внимания в современных условиях". Многие из них ставились и проверялись впервые, добавил он.

По его словам, "разбор полетов", состоявшийся с участием главы государства, "получился достаточно принципиальным и даже жестким. Потому что есть недостатки". Хотя они и носят, по выражению госсекретаря, "субъективный характер".

Зась рассказал и об оценке нового компонента в белорусской армии - сил немедленного реагирования. Проверялась боевая готовность их дежурных подразделений. "Это подразделения, которые имеют высокий уровень готовности, - пояснил он. - И они обязаны даже не через часы, а минуты после сигнала выйти на боевой технике для решения любых поставленных задач". Данные подразделения были проверены по полному циклу на незнакомой местности и в условиях работы по реальным объектам. С задачами справились, коротко оценил итоги нового воинского компонента Зась.

Особое внимание, сообщил он, обращалось и на систему боевого дежурства в разведке, уровень подготовки специалистов и качество "продукта", которое получается в итоге дежурства, его дальнейшее использование. Большое внимание было уделено и боевому дежурству противовоздушной обороны.

"Всего было использовано 14 контрольных целей, которые запускались с разных направлений на разных высотах, как правило, низких, внезапно для системы ПВО. Ни одна из них не осталась без воздействия", - констатировал Зась, но с долей критики подчеркнул, что в ходе маневров были зафиксированы и недостатки в отдельных подразделениях.

"Система отмобилизования", по словам госсекретаря, стала еще одним направлением, которое было подвергнуто пристальному вниманию. Она проверялась, пояснил он, путем формирования механизированной бригады. Практически с нуля было сформировано соединение, призваны из запаса около двух тысяч человек, проведен весь цикл формирования бригады.

По мнению чиновника, новым элементом проверки в этом году явилось развертывание медицинского отряда, состоялась оценка действий этой системы в боевых условиях. "По всей видимости, назрела необходимость пересматривать эту систему. Президент сегодня об этом четко сказал", - резюмировал Зась.

На совещании обсуждался и вопрос воинской дисциплины в армии. По данной теме свои оценки высказали генеральный прокурор и председатель Следственного комитета. Было отмечено, что преступность в армии снижается по всем направлениям. Вместе с тем, в прошлом году отмечался заметный рост выявленных неуставных взаимоотношений и правонарушений. Зась назвал это "результатом работы правоохранительных органов, которые активизировались по поручению главы государства". Однако он признал, что "неуставные отношения в армии существуют. И говорить, что мы уже все сделали для того, чтобы их не было, не приходится. Это работа не одного дня и даже не одного года. Надо над этим работать системно и комплексно",- заявил госсекретарь.