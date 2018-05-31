Овечкин помог "Вашингтону" победить и приблизился к клубному рекорду

"Вашингтон" сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли против "Вегаса", победив в гостях во втором матче со счетом 3:2. Одним из героев встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин.

Российский форвард отличился при счете 1:1. Он забросил уже 13-ю шайбу в текущем плей-офф, таким образом, ему остался лишь один гол до повторения клубного рекорда 28-летней давности: в 1990 году Джон Дрюс стал автором 14 голов в одном плей-офф. Кроме того, Овечкин в сумме набрал 24 очка (13+11) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и занимает второе место среди бомбардиров, уступая только Евгению Кузнецову, на счету которого 25 баллов (11+14).

В обшей сложности Овечкин набрал 114 очков (59+55) в плей-офф НХЛ за всю карьеру. Он превзошел результат Павла Дацюка, у которого было 113 баллов, и вышел на чистое четвертое место по этому показателю среди россиян. Рекордсменом из числа наших соотечественников является Сергей Федоров, в Кубках Стэнли набравший в сумме 176 баллов. 165 у Евгения Малкина, а 117 - у Сергея Зубова.

Что же касается Кузнецова, то он не смог доиграть встречу до конца. Еще в первом периоде в силовом столкновении с соперником он травмировал руку и покинул площадку. Пока нет подробностей о степени серьезности, однако Овечкин выразил надежду, что с Евгением все будет в порядке. Капитан "Вашингтона" отметил, что после потери Кузнецова команде некуда было отступать.

Kuznetsov heads to the locker room after a high hit from McNabb. 😟😟😟



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"Выиграли - это самое главное. Продолжаем биться и играть, - приводит слова Александра русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Насколько тяжело было после травмы Кузнецова? Надо играть дальше, что сделаешь… Куда отступать-то? Куда деваться?"

Главным же героем встречи и первой звездой матча стал вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби. Он отразил 37 бросков из 39, а в концовке матча невероятным образом спас свои ворота - его феноменальную игру в этом эпизоде уже окрестили "лучшим сейвом в истории хоккея". Игрок "Вегаса" расстреливал на пятачке, по сути, пустые ворота, но Холтби, уже не успевая накрыть угол, выставил клюшку и чудом отразил эту шайбу. "Спасибо господу, что Холтби - наш вратарь", - сказал Овечкин.

После этой игры счет в серии стал 1-1, и она продлится как минимум до пятого матча. Следующая встреча финалистов состоится в ночь на 3 июня и начнется в 03:00 по московскому времени, игра пройдет в Вашингтоне.