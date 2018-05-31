Овечкин помог "Вашингтону" победить и приблизился к клубному рекорду

Новости

Опубликовано штормовое предупреждение о заморозках в Курской области 13:49
На Ставрополье мужчина расстрелял свою семью во время скандала 13:45
В порту Петербурга танкер налетел на причал и получил пробоину 13:40
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса 13:40
Вадим Панков: Турция не прощает сиюминутной расслабленности 13:35
"Дедушка" уральского рока поставил мюзикл на немецком языке 13:34
В Екатеринбурге появился первый в мире созданный роботом стрит-арт 13:28
Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети 13:28
Видео: Китай испытал эскадру дронов 13:16
Расшифрованы шумерские тексты о затерянном городе 13:11
В Петербурге введут обязательные электронные документы на животных 13:04
На Камчатке найдены неизвестные минералы с уникальными свойствами 12:57
Пассажирам "Саратовских авиалиний" начали возвращать деньги за билеты 12:54
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для "секретных вещей" 12:51
Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко 12:51
В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю" 12:46
Лучшие моменты "Авиадартс-2018" собрали на видео 12:45
Путин познакомится с офицерами и даст интервью китайцам 12:40
Беларусь будет финансировать ВС в соответствии с оборонной стратегией 12:40
Владимир Путин 1 июня проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби 12:40
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии 12:35
В Центральной России из-за урагана погиб человек, 57 пострадали 12:32
На Вятке ураган снес крышу лицея во время занятий 12:27
Суд вынес приговор экс-директору шикотанского рыбокомбината 12:25
Воспитавшие 10 детей курганцы получат госнаграду "Родительская слава" 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 12:18
Рубрика: Спорт

Овечкин помог "Вашингтону" победить и приблизился к клубному рекорду

Текст: Данила Жиляев
"Вашингтон" сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли против "Вегаса", победив в гостях во втором матче со счетом 3:2. Одним из героев встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин.
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Российский форвард отличился при счете 1:1. Он забросил уже 13-ю шайбу в текущем плей-офф, таким образом, ему остался лишь один гол до повторения клубного рекорда 28-летней давности: в 1990 году Джон Дрюс стал автором 14 голов в одном плей-офф. Кроме того, Овечкин в сумме набрал 24 очка (13+11) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и занимает второе место среди бомбардиров, уступая только Евгению Кузнецову, на счету которого 25 баллов (11+14).

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Видео: В игре с "Вегасом" шайба угодила Овечкину в лицо

В обшей сложности Овечкин набрал 114 очков (59+55) в плей-офф НХЛ за всю карьеру. Он превзошел результат Павла Дацюка, у которого было 113 баллов, и вышел на чистое четвертое место по этому показателю среди россиян. Рекордсменом из числа наших соотечественников является Сергей Федоров, в Кубках Стэнли набравший в сумме 176 баллов. 165 у Евгения Малкина, а 117 - у Сергея Зубова.

Что же касается Кузнецова, то он не смог доиграть встречу до конца. Еще в первом периоде в силовом столкновении с соперником он травмировал руку и покинул площадку. Пока нет подробностей о степени серьезности, однако Овечкин выразил надежду, что с Евгением все будет в порядке. Капитан "Вашингтона" отметил, что после потери Кузнецова команде некуда было отступать.

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie
"Вашингтон" Овечкина уступил в первом матче финала Кубка Стэнли

"Выиграли - это самое главное. Продолжаем биться и играть, - приводит слова Александра русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Насколько тяжело было после травмы Кузнецова? Надо играть дальше, что сделаешь… Куда отступать-то? Куда деваться?"

Главным же героем встречи и первой звездой матча стал вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби. Он отразил 37 бросков из 39, а в концовке матча невероятным образом спас свои ворота - его феноменальную игру в этом эпизоде уже окрестили "лучшим сейвом в истории хоккея". Игрок "Вегаса" расстреливал на пятачке, по сути, пустые ворота, но Холтби, уже не успевая накрыть угол, выставил клюшку и чудом отразил эту шайбу. "Спасибо господу, что Холтби - наш вратарь", - сказал Овечкин.

После этой игры счет в серии стал 1-1, и она продлится как минимум до пятого матча. Следующая встреча финалистов состоится в ночь на 3 июня и начнется в 03:00 по московскому времени, игра пройдет в Вашингтоне.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера