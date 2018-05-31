Парламент Дании запретил ношение мусульманских головных уборов

Парламент Дании большинством голосов принял закон, запрещающий ношение в общественных местах головных уборов, которые скрывают лицо. За принятие документа высказались семьдесят депутатов, тридцать парламентариев проголосовали против, сообщает газета The Copenhagen Post.

Под запрет попали бурка, никаб, а также шляпы, накидки, шали, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо. Впрочем, не является нарушением использование шали во время холодной погоды и масок во время карнавала. Закон вступит в силу с 1 августа текущего года. За нарушение предусматривается штраф в размере одной тысячи датских крон, что составляет по нынешнему курсу порядка 135 евро. За повторный проступок придется раскошелиться на 10000 крон.

Никого не будут "раздевать на улице", однако после уплаты штрафа попросят пойти домой и переодеться, прояснил ситуацию министр юстиции Сорен Папе Поулсен. Представители националистической Датской народной партии, со своей стороны, предлагали лишать на срок до шести месяцев лица, повторно нарушающие закон. Однако эти поправки парламентом приняты не были.

Напомним, первой в 2011 году запрет на ношение мусульманских накидок приняла Франция. В Австрии с осени прошлого года также запрещено закрывать лицо в общественных местах. Подобный закон существует также в Бельгии и канадской провинции Квебек.

Между тем организация Amnesty International раскритиковала закон, назвав его нарушением прав женщин. Дамы должны одеваться в соответствии со своими убеждениями, полагают правозащитники.