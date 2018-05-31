Пассажирам "Саратовских авиалиний" начали возвращать деньги за билеты

Более 9 тысяч пассажиров оформили возврат билетов, купленных на всю глубину продаж с 30 мая (когда перевозчик прекратил полеты) у "Саратовских авиалиний". Об этом сообщили в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба по недопущению сбоев в перевозках пассажиров авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Как именно написать заявление на возврат денег за билеты можно узнать на сайте "Саратовских авиалиний". Деньги вернут и за "невозвратные" билеты, уточнили в Минтрансе.

Росавиации поручено в регулярном режиме план возврата средств за билеты, отказавшимся от полета пассажирам и график перевозки тех, кто решил воспользоваться бортами других авиакомпаний.

Уже запланирована перевозка 287 пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний" по 21 маршруту.

Проблемой работников авиакомпании также занимаются в оперативном штабе. Для своевременного принятия мер Минтранс направил письмо в Роструд с просьбой организовать постоянный контроль и мониторинг за соблюдения всех социальных прав и гарантий сотрудников авиакомпании "Саратовских авиалиний".