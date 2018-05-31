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31.05.2018 18:44
Рубрика: Экономика

Пассажирам вернули деньги за 10 тыс. авиабилетов "Саратовских авиалиний"

Текст: Татьяна Шадрина

Пассажирам вернули деньги за 10 тысяч билетов "Саратовских авиалиний" на общую сумму в более чем 62 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта по итогам вечернего заседания оперативного штаба по недопущению сбоев в перевозках пассажиров этой авиакомпании.

Фото: depositphotos.com
Аэропорт Саратова продолжил работу после отзыва сертификата перевозчика

При этом на сайте ведомства размещена памятка всем, кто хочет вернуть средства за авиабилеты на рейсы компании.

Ранее как минимум пять авиаперевозчиков - Аэрофлот", "Руслайн", "Нордстар", "Сибирь", "Якутия", "Ютэйр и "ЮВТ Аэро" - выразили согласие перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" на своих бортах до 13 июня. "Аэрофлот" и "Руслайн" даже назначили дополнительные рейсы из Саратова в Москву. Всего за двое суток на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" переориентировано 745 пассажиров.
 

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