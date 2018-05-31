Пассажирам вернули деньги за 10 тыс. авиабилетов "Саратовских авиалиний"

Пассажирам вернули деньги за 10 тысяч билетов "Саратовских авиалиний" на общую сумму в более чем 62 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта по итогам вечернего заседания оперативного штаба по недопущению сбоев в перевозках пассажиров этой авиакомпании.

При этом на сайте ведомства размещена памятка всем, кто хочет вернуть средства за авиабилеты на рейсы компании.

Ранее как минимум пять авиаперевозчиков - Аэрофлот", "Руслайн", "Нордстар", "Сибирь", "Якутия", "Ютэйр и "ЮВТ Аэро" - выразили согласие перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" на своих бортах до 13 июня. "Аэрофлот" и "Руслайн" даже назначили дополнительные рейсы из Саратова в Москву. Всего за двое суток на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" переориентировано 745 пассажиров.

