Павлюченкова проиграла в Париже

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила борьбу в одиночном разряде на "Ролан Гаррос", втором турнире "Большого шлема" в сезоне.

Во втором круге Павлюченкова в двух сетах проиграла австралийке Саманте Стосур со счетом 2:6, 6:7 (1:7). За выход в четвертый круг Стосур поспорит с испанкой Гарбиньей Мугурусой.

Интересно, что Стосур - партнерша Павлюченковой в парном разряде. Вчера девушки в двух партиях одержали победу над голландкой Лесли Керкхове и белоруской Лидией Морозовой (6:3, 6:4).

Напомним, что на "Ролан Гаррос" Павлюченкова приехала в статусе чемпионки турнира в Страсбурге, который закончился накануне старта грунтового "Большого шлема". Этот титул стал 12 в карьере россиянки.