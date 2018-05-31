Пассажиры авиакомпании "Саратовские авиалинии" начали массовый возврат билетов. Как сообщил минтранс, уже оформлено около девяти тысяч возвратов на всю глбину продаж после 30 мая.

Несмотря на то что Росавиация ограничила права "Саратовских авиалиний" на полеты 30 мая, а 31 мая был аннулирован сертификат эксплуатанта (право на полеты), перевозчик успел продать билеты даже на октябрь этого года.

Минтранс будет следить за трудоустройством экипажей "Саратовских авиалиний"

Пассажиров, которые имеют на руках билеты с датами вылета до 13 июня включительно, будут перевозить бортами других авиакомпаний. Переговоры велись с 12 перевозчиками ("Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮВТ Аэро", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", "РедВинг" и "Нордавиа"). Но на момент подписания номера "Саратовские авиалинии" заключили соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM) с пятью авиакомпаниями ("Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ-Аэро"), сообщили в Росавиации.

Манифест прерванного полета используется при передаче пассажиров одного перевозчика другому, если они подписали интерлайн-соглашение, которое дает возможность признавать для полета у себя на борту билеты другого перевозчика. Взаимодействие центра бронирования "Саратовских авиалиний" пока идет с тремя перевозчиками ("Аэрофлот", "S7" и "Азимут") по вопросу подсадки "саратовцев" на их рейсы. Пассажирам рекомендуется обращаться на их "горячие линии", чтобы уточнить время вылета и аэропорт. Владельцам билетов на безальтернативные маршруты "Саратовских авиалиний" придется добираться стыковочными рейсами. На сегодняшний день запланирована перевозка 287 пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний" по 21 маршруту.

Все желающие могут вернуть средства, потраченные на авиабилеты. На сайте перевозчика подробно прописана процедура подачи претензии. Пассажирам надо учесть, при оформлении возврата средств, если билет выписан на бланке Транспортной клиринговой палаты (ТКП), то аккредитованное палатой агентство должно оформить возврат стоимости билета вне зависимости от места его приобретения. Когда договор перевозки заключен непосредственно с авиакомпанией или ее агентом, необходимо обратиться в авиакомпанию за разъяснениями по телефонам, размещенным на сайте перевозчика.

В четверг "Саратовские авиалинии" стали предприятием, которое отвечает только за работу воздушной гавани Саратова. Учитывая, что кроме авиационной деятельности у предприятия есть и аэропортовый бизнес, то за счет доходов от него могут быть осуществлены выплаты как пассажирам за билеты, так и экипажам самолетов за уже выполненные полеты. По мнению министра транспорта Евгения Дитриха, финансовый результат предприятия позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании по зарплате и иным выплатам. Минтранс направил письмо в Роструд с просьбой проконтролировать соблюдение всех социальных прав и гарантий сотрудников авиакомпании.