Новости

Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко 19:56
Оззи Осборн признался в любви к России 19:55
В московском метро произошел технический сбой 19:51
Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора 19:50
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing 19:37
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования 19:33
Курс евро расчетами "завтра" вырос 19:31
СМИ "уличили" Джоли в длительной любовной связи с актером Хиддлстоном 19:26
Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран счастливого детства 19:20
Фильм "Тяжелые времена в отеле "Эль-Рояль" обзавелся первыми кадрами 19:10
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией 19:08
МИД РФ: Киевские власти зачищают информационное поле 19:00
Авакова шокировал международный отклик на "воскрешение" Бабченко 18:58
В Москве найден мертвый младенец 18:56
"Яндекс" начнет прокладывать веломаршруты 18:53
Выдача ипотеки за четыре месяца выросла почти на 80% 18:49
Пассажирам вернули деньги за 10 тыс. авиабилетов "Саратовских авиалиний" 18:44
Названо имя предполагаемого организатора "убийства" Бабченко 18:37
В Саратове создали очки для лечения близорукости через смартфон 18:28
Главный тренер "Анжи" отправлен в отставку 18:24
Вместе с самокатами в прокат могут начать выдавать шлемы 18:20
СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками 18:20
ФНС отложила запуск проекта "Прозрачный бизнес" до 1 августа 18:09
Жительницу Ингушетии заподозрили в медпомощи сирийским боевикам 17:45
Чем удивит Минск на международном конгрессе космонавтов из 30 стран 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 19:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги или полет

Средства за билеты начали возвращать пассажирам "Саратовских авиалиний"
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
Пассажиры авиакомпании "Саратовские авиалинии" начали массовый возврат билетов. Как сообщил минтранс, уже оформлено около девяти тысяч возвратов на всю глбину продаж после 30 мая.

Несмотря на то что Росавиация ограничила права "Саратовских авиалиний" на полеты 30 мая, а 31 мая был аннулирован сертификат эксплуатанта (право на полеты), перевозчик успел продать билеты даже на октябрь этого года.

Минтранс будет следить за трудоустройством экипажей "Саратовских авиалиний"

Пассажиров, которые имеют на руках билеты с датами вылета до 13 июня включительно, будут перевозить бортами других авиакомпаний. Переговоры велись с 12 перевозчиками ("Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮВТ Аэро", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", "РедВинг" и "Нордавиа"). Но на момент подписания номера "Саратовские авиалинии" заключили соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM) с пятью авиакомпаниями ("Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ-Аэро"), сообщили в Росавиации.

Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ

Манифест прерванного полета используется при передаче пассажиров одного перевозчика другому, если они подписали интерлайн-соглашение, которое дает возможность признавать для полета у себя на борту билеты другого перевозчика. Взаимодействие центра бронирования "Саратовских авиалиний" пока идет с тремя перевозчиками ("Аэрофлот", "S7" и "Азимут") по вопросу подсадки "саратовцев" на их рейсы. Пассажирам рекомендуется обращаться на их "горячие линии", чтобы уточнить время вылета и аэропорт. Владельцам билетов на безальтернативные маршруты "Саратовских авиалиний" придется добираться стыковочными рейсами. На сегодняшний день запланирована перевозка 287 пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний" по 21 маршруту.

Все желающие могут вернуть средства, потраченные на авиабилеты. На сайте перевозчика подробно прописана процедура подачи претензии. Пассажирам надо учесть, при оформлении возврата средств, если билет выписан на бланке Транспортной клиринговой палаты (ТКП), то аккредитованное палатой агентство должно оформить возврат стоимости билета вне зависимости от места его приобретения. Когда договор перевозки заключен непосредственно с авиакомпанией или ее агентом, необходимо обратиться в авиакомпанию за разъяснениями по телефонам, размещенным на сайте перевозчика.

Фото: depositphotos
Как приобрести и потратить премиальные мили

В четверг "Саратовские авиалинии" стали предприятием, которое отвечает только за работу воздушной гавани Саратова. Учитывая, что кроме авиационной деятельности у предприятия есть и аэропортовый бизнес, то за счет доходов от него могут быть осуществлены выплаты как пассажирам за билеты, так и экипажам самолетов за уже выполненные полеты. По мнению министра транспорта Евгения Дитриха, финансовый результат предприятия позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании по зарплате и иным выплатам. Минтранс направил письмо в Роструд с просьбой проконтролировать соблюдение всех социальных прав и гарантий сотрудников авиакомпании.

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing
Названо имя предполагаемого организатора "убийства" Бабченко
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов