Пять авиакомпаний перевезут пассажиров "Саратовских авиалиний"

С "Саратовскими авиалиниями" пять авиакомпаний заключили соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM), отмечается в сообщении Росавиации.

Они готовы перевозить пассажиров на свободных местах в своих самолетах по манифесту прерванного полета. Он как раз дает право передачи пассажиров одного перевозчика другому, если они подписали интерлайн-соглашение, которое открывает возможность признавать для полета на борту одной авиакомпании билеты другого перевозчика.

Пока готовы взять на свои борта пассажиров "Саратовских авиалиний" "Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ-Аэро".