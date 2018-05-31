Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" остался без тренера. Неожиданно для всех об уходе из "королевского клуба" объявил Зинедин Зидан.

Решение великого француза иначе как сюрпризом не назовешь. За 2,5 года у руля "Реала" Зидан выиграл девять титулов. Главное достижение специалиста - три победы подряд в Лиге чемпионов, чего ранее не удавалось ни одному тренеру.

Казалось бы, все складывается лучше некуда. Но вчера днем авторитетное издание Marca сообщило сенсационную новость: Зидан собирается уйти. А уже через пару часов "Реал" официально подтвердил, что француз покидает команду.

- Мы несколько дней назад выиграли Лигу чемпионов. Естественно, что для меня такой поворот событий стал шоком, - не скрывал эмоций президент "королевского клуба" Флорентино Перес. - Это грустный день для меня, болельщиков и футболистов. Я хотел, чтобы Зидан остался с нами навсегда, пытался убедить его в этом. Но сейчас мне не остается ничего другого, как поблагодарить его за все. Не хочу, чтобы это стало нашим прощанием. Не сомневаюсь, он еще вернется.

Теперь уже нет никаких сомнений: в "Реале" грядут большие перемены. И уход Зидана - лишь начало. Скорее всего, летом покинет команду ее главная звезда Криштиану Роналду. Португалец уже обмолвился о возможном переходе в другой клуб. Надо полагать, уже в тот момент Зидан решил, что и ему надо что-то менять.

Сам француз объяснил свое решение тем, что "Реалу" нужны изменения. Только в этом случае, по мнению Зидана, команда продолжит выигрывать.

- Для многих этот шаг выглядит бессмысленным. Но только не для меня, - подчеркнул Зидан на пресс-конференции. - Пришел момент, когда нужны перемены. Думаю, это правильное решение для всех. Тут не все так просто, чтобы взять и остаться. Если бы я не ушел, команде было бы сложно дальше побеждать. Сразу хочу сказать, что я не собираюсь возглавлять какой-либо клуб или сборную прямо сейчас. И ничего не ищу, займусь этим потом. Сейчас мне надо отдохнуть и все обдумать.

Тем временем сегодня в Европе пройдет ряд товарищеских матчей. В самом любопытном из них Франция примет Италию. Встреча пройдет на домашней арене "Ниццы".

Противостояние Франции и Италии - это не классика мирового футбола, как Германия против Англии. Но игры этих команд всегда вызывают огромный ажиотаж. Тем более за пару недель до старта чемпионата мира, на котором, к слову, французов считают чуть ли не главными наряду с бразильцами фаворитами.

Для главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама игры со "Скуадрой адзуррой" - отдельная тема. Будучи еще капитаном своей сборной, Дешам побеждал итальянцев на триумфальных для "синих" ЧМ-1998 и Евро-2000. Причем на Евро французы одолели соперника в финале.

Сложно судить, дотягивает ли нынешняя команда Дешама до уровня сборной конца 90-х и начала 2000-х. Откровенно говоря, звезд уровня Зинедина Зидана и Тьерри Анри сейчас в ней нет. Зато есть Антуан Гризманн, интерес к которому проявляет "Барселона".

В отличие от Гризманна у форварда сборной Италии Марио Балотелли нет на руках предложения от клуба калибра "Барселоны" или "Реала". Зато он впервые за четыре года получил вызов в национальную команду. И уже в первом матче после возвращения Марио забил гол в игре с Саудовской Аравией, в которой, напомним, состоялся тренерский дебют у руля "Скуадры адзурры" бывшего наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини.

Где будем смотреть

1 июня, пятница

Матч ТВ

21.55 Сборная Франции - Сборная Италии. Прямая трансляция.