Решение великого француза иначе как сюрпризом не назовешь. За 2,5 года у руля "Реала" Зидан выиграл девять титулов. Главное достижение специалиста - три победы подряд в Лиге чемпионов, чего ранее не удавалось ни одному тренеру.
Казалось бы, все складывается лучше некуда. Но вчера днем авторитетное издание Marca сообщило сенсационную новость: Зидан собирается уйти. А уже через пару часов "Реал" официально подтвердил, что француз покидает команду.
- Мы несколько дней назад выиграли Лигу чемпионов. Естественно, что для меня такой поворот событий стал шоком, - не скрывал эмоций президент "королевского клуба" Флорентино Перес. - Это грустный день для меня, болельщиков и футболистов. Я хотел, чтобы Зидан остался с нами навсегда, пытался убедить его в этом. Но сейчас мне не остается ничего другого, как поблагодарить его за все. Не хочу, чтобы это стало нашим прощанием. Не сомневаюсь, он еще вернется.
Теперь уже нет никаких сомнений: в "Реале" грядут большие перемены. И уход Зидана - лишь начало. Скорее всего, летом покинет команду ее главная звезда Криштиану Роналду. Португалец уже обмолвился о возможном переходе в другой клуб. Надо полагать, уже в тот момент Зидан решил, что и ему надо что-то менять.
Сам француз объяснил свое решение тем, что "Реалу" нужны изменения. Только в этом случае, по мнению Зидана, команда продолжит выигрывать.
- Для многих этот шаг выглядит бессмысленным. Но только не для меня, - подчеркнул Зидан на пресс-конференции. - Пришел момент, когда нужны перемены. Думаю, это правильное решение для всех. Тут не все так просто, чтобы взять и остаться. Если бы я не ушел, команде было бы сложно дальше побеждать. Сразу хочу сказать, что я не собираюсь возглавлять какой-либо клуб или сборную прямо сейчас. И ничего не ищу, займусь этим потом. Сейчас мне надо отдохнуть и все обдумать.
Тем временем сегодня в Европе пройдет ряд товарищеских матчей. В самом любопытном из них Франция примет Италию. Встреча пройдет на домашней арене "Ниццы".
Противостояние Франции и Италии - это не классика мирового футбола, как Германия против Англии. Но игры этих команд всегда вызывают огромный ажиотаж. Тем более за пару недель до старта чемпионата мира, на котором, к слову, французов считают чуть ли не главными наряду с бразильцами фаворитами.
Для главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама игры со "Скуадрой адзуррой" - отдельная тема. Будучи еще капитаном своей сборной, Дешам побеждал итальянцев на триумфальных для "синих" ЧМ-1998 и Евро-2000. Причем на Евро французы одолели соперника в финале.
Сложно судить, дотягивает ли нынешняя команда Дешама до уровня сборной конца 90-х и начала 2000-х. Откровенно говоря, звезд уровня Зинедина Зидана и Тьерри Анри сейчас в ней нет. Зато есть Антуан Гризманн, интерес к которому проявляет "Барселона".
В отличие от Гризманна у форварда сборной Италии Марио Балотелли нет на руках предложения от клуба калибра "Барселоны" или "Реала". Зато он впервые за четыре года получил вызов в национальную команду. И уже в первом матче после возвращения Марио забил гол в игре с Саудовской Аравией, в которой, напомним, состоялся тренерский дебют у руля "Скуадры адзурры" бывшего наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини.
1 июня, пятница
Матч ТВ
21.55 Сборная Франции - Сборная Италии. Прямая трансляция.