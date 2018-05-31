Помпео подтвердил слухи о письме Ким Чен Ына в адрес Трампа

Делегация Северной Кореи должна передать в пятницу президенту Дональду Трампу письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, сообщают американские СМИ.

"Заместитель председателя Ким Ён Чхоль планирует поехать в Вашингтон, чтобы передать персональное письмо Ким Чен Ына", - подтвердил Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке. По его словам, переговоры представляют собой "историческую возможность для мира и процветания". Поэтому было бы трагедией "упустить такую возможность".

Ранее Дональд Трамп заявил, что ожидает получение письма от Ким Чен Ына. "Я с нетерпением жду получения этого послания, которое, вероятно, в пятницу будет доставлено в Вашингтон. Прежде всего, это очень важно для них", - цитирует президента телеканал NBC News.