Председателем Мособлизбиркома избрана Эльмира Хаймурзина

Новым председателем Мособлизбиркома стала Эльмира Хаймурзина. Ее избрали тайным голосованием представители избирательной комиссии Московской области.

До этого Хаймурзина на протяжении почти четырех лет занимала должность заместителя председателя правительства Подмосковья. Теперь она напишет заявление об уходе с этого поста. "Должность председателя Мособлизбиркома - это отдельная постоянная работа, она не предполагает совмещения", - сказала Хаймурзина журналистам.

Напомним, прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова не так давно добровольно покинула этот пост из-за необходимости дописать докторскую диссертацию. Она продолжит работать в областном избиркоме в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.