Президент РАН: Нельзя разрывать связь академии и институтов

Новости

Пассажирам вернули деньги за 10 тыс. авиабилетов "Саратовских авиалиний" 18:44
Названо имя предполагаемого организатора убийства Бабченко 18:37
В Саратове создали очки для лечения близорукости через смартфон 18:28
Главный тренер "Анжи" отправлен в отставку 18:24
Вместе с самокатами в прокат могут начать выдавать шлемы 18:20
СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками 18:20
ФНС отложила запуск проекта "Прозрачный бизнес" до 1 августа 18:09
Жительницу Ингушетии заподозрили в медпомощи сирийским боевикам 17:45
Чем удивит Минск на международном конгрессе космонавтов из 30 стран 17:40
Большой десантный корабль Балтфлота вышел на испытания после ремонта 17:37
Пять авиакомпаний перевезут пассажиров "Саратовских авиалиний" 17:36
Трамп не исключил дальнейших встреч с Ким Чен Ыном 17:35
США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС 17:32
Видео: актриса Эмилия Кларк смешно помешалась на диаграммах 17:30
Главком ВМФ рассказал о противодействии США в Средиземном море 17:27
В Москве арестована Instagram-звезда Кира Майер 17:18
Адвокат Харви Вайнштейна рассказал о его предполагаемой жертве 16:59
ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ 16:59
Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков 16:47
РФ и Беларусь обсудили формирование цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС 16:40
Парламент Дании запретил ношение мусульманских головных уборов 16:28
В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу 16:24
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ 16:23
От разведки до воинской дисциплины: обнародованы итоги проверки ВС Беларуси 16:15
Алексея Улюкаева этапировали в колонию 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 18:18
Рубрика: Общество

Президент РАН: Нельзя разрывать связь академии и институтов

Текст: Юрий Медведев
Президиум Российской академии наук готовит предложения по выстраиванию отношений с созданным министерством науки и высшего образования. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев на встрече с журналистами.

- За четыре года нам удалось найти взаимопонимание с Федеральным агентством научных организаций, куда в 2013 году были переданы академические институты, - сказал Александр Сергеев. - Это было непросто, какие-то "шероховатости" остались, но постепенно мы притерлись друг к другу. Сейчас ФАНО ликвидировано, академические институты перешли в созданное министерство науки и высшего образования. А там они могут оказаться в одной команде со многим другими научными организациями, которые оказались в системе нового министерства. Надо сделать все, чтобы академия не потеряла связь с академическими институтами. Ведь именно такая неразрывная связь всегда была основой нашей науки, благодаря ей были созданы лучшие отечественные научные достижения.

Фото: Константин Завражин
Алексей Хохлов рассказал о будущем РАН в составе нового министерства

Ни в коем случае нельзя ломать сложившуюся систему, уверен президент РАН. Чтобы этого не допустить, президиум академии готовит для руководства страны свои предложения по выстраиванию отношений с новым министерством. В чем их суть?

- Прежде всего в положении о министерстве необходимо четко сформулировать и прописать ключевые моменты по его взаимодействию с академией, - считает Сергеев. - Академические институты в новой структуре не должны стать одними из многих, а сохраниться как единое ядро. Крайне важно, чтобы в наших институтах осталась выборная система при смене руководителей. Это принципиальное правило жизни нашей академии, оно действовало многие десятилетия.

Президент РАН особо настаивает на нем, ведь в вузах действует иная система: ректоров назначают, а они, в свою очередь, назначают директоров своих институтов. Аналогичная картина и в прикладных институтах. И, конечно, принципиально важно, кто займет пост первого заместителя главы министерства. По-мнению президиума РАН, это должен быть ученый. Ведь перед министерством стоят сложнейшие задачи, и прежде всего по реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, по выстраиванию цепочек от лаборатории до рынка.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Госдума повысила статус РАН

Другой важнейший вопрос - судьба поправок, которые в феврале внесены президентом РФ в закон о РАН. Этот документ значительно расширяет права академии, в частности, дает право инициировать законодательные предложения, а также научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов. А после их принятия должен встать вопрос о повышении правового статуса академии. Поправки прошли первое чтение в Думе, но затем дело остановилось. По словам Сергеева, ученые надеются, что поправки будут приняты в самое ближайшее время.

Глава академии подчеркнул, что в создании нового министерства много позитивных моментов. Прежде всего, речь о тесной интеграции научных институтов и вузов, о чем, кстати, давно говорят ученые академии. Здесь можно вспомнить опыт лучших вузов страны, где были открыты кафедры ведущих научных институтов.

Главное сегодня

ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов
Алексея Улюкаева этапировали в колонию
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ