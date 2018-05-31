Президент РАН: Нельзя разрывать связь академии и институтов

Президиум Российской академии наук готовит предложения по выстраиванию отношений с созданным министерством науки и высшего образования. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев на встрече с журналистами.

- За четыре года нам удалось найти взаимопонимание с Федеральным агентством научных организаций, куда в 2013 году были переданы академические институты, - сказал Александр Сергеев. - Это было непросто, какие-то "шероховатости" остались, но постепенно мы притерлись друг к другу. Сейчас ФАНО ликвидировано, академические институты перешли в созданное министерство науки и высшего образования. А там они могут оказаться в одной команде со многим другими научными организациями, которые оказались в системе нового министерства. Надо сделать все, чтобы академия не потеряла связь с академическими институтами. Ведь именно такая неразрывная связь всегда была основой нашей науки, благодаря ей были созданы лучшие отечественные научные достижения.

Ни в коем случае нельзя ломать сложившуюся систему, уверен президент РАН. Чтобы этого не допустить, президиум академии готовит для руководства страны свои предложения по выстраиванию отношений с новым министерством. В чем их суть?

- Прежде всего в положении о министерстве необходимо четко сформулировать и прописать ключевые моменты по его взаимодействию с академией, - считает Сергеев. - Академические институты в новой структуре не должны стать одними из многих, а сохраниться как единое ядро. Крайне важно, чтобы в наших институтах осталась выборная система при смене руководителей. Это принципиальное правило жизни нашей академии, оно действовало многие десятилетия.

Президент РАН особо настаивает на нем, ведь в вузах действует иная система: ректоров назначают, а они, в свою очередь, назначают директоров своих институтов. Аналогичная картина и в прикладных институтах. И, конечно, принципиально важно, кто займет пост первого заместителя главы министерства. По-мнению президиума РАН, это должен быть ученый. Ведь перед министерством стоят сложнейшие задачи, и прежде всего по реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, по выстраиванию цепочек от лаборатории до рынка.

Другой важнейший вопрос - судьба поправок, которые в феврале внесены президентом РФ в закон о РАН. Этот документ значительно расширяет права академии, в частности, дает право инициировать законодательные предложения, а также научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов. А после их принятия должен встать вопрос о повышении правового статуса академии. Поправки прошли первое чтение в Думе, но затем дело остановилось. По словам Сергеева, ученые надеются, что поправки будут приняты в самое ближайшее время.

Глава академии подчеркнул, что в создании нового министерства много позитивных моментов. Прежде всего, речь о тесной интеграции научных институтов и вузов, о чем, кстати, давно говорят ученые академии. Здесь можно вспомнить опыт лучших вузов страны, где были открыты кафедры ведущих научных институтов.