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31.05.2018 06:39
Рубрика: Экономика

Проблемы в Италии создали условия для укрепления рубля

Текст: Георгий Панин
Алексей Федоренко, управляющий активами ICBF, специально для "Российской газеты":

- На этой неделе произошло существенное ухудшение настроений на глобальных рынках на обеспокоенности инвесторов экономическими последствиями политического кризиса в Италии.

Доходность двухлетних гособлигаций страны поднялась до 2,5 процента годовых. Уход от рисков поднимает спрос на облигации Германии и США.

Суверенный долг Италии является третьим по размеру (после США и Японии). Это проблема на порядок серьезнее, чем Греция или Испания в 2011 году.

Фото: depositphotos.com
Рубль пока встал на путь ослабления

Пока не понятно, какой будет реакция Европейского ЦБ на возможные риски, так как инструментов у регулятора практически не осталось. Ставка давно на нуле, а программа европейского QE (количественного смягчения) должна быть свернута в сентябре. Надежда пока только на то, что политический кризис разрешиться в результате действий итальянских политиков. И Италия останется в русле европейской монетарной политики. Назначение новых выборов внесет большую неопределенность в будущее итальянской экономики и будет способствовать дальнейшему ослаблению евро и обострению кризиса.

Вышедшие в среду данные по ВВП США за первый квартал, оказались немного хуже ожиданий. Также немного снизилось, но в рамках ожиданий, сальдо внешнеторгового баланса. Эти данные могут немного ослабить доллар по отношению к корзине мировых валют и помочь рублю укрепиться. Помогает рублю и дорожающая нефть.

Фото: depositphotos.com
Курс евро вернется к 73 рублям, доллара - к 63 рублям

Если в четверг данные по запасам нефти от Информационной энергетической администрации (EIA) подтвердят снижение, это еще поможет нефтяным котировкам вырасти. Ослабление доллара и подъем в паре EUR/USD к уровню 1,17 доллара, поможет рублю укрепиться в четверг до 62,0 рубля за доллар. В любом случае торговля в паре USD/RUB будет проходить в диапазоне, сформированном в последние две недели - 61,50-62,80 рубля. Пара EUR/RUB застряла в интервале 72,0-73,0 и пока нет причин ее выхода за эти границы.

Ослаблению доллара помогают данные экономической статистики в США если они выходят хуже ожиданий, так как это вселяет надежду на более медленное повышение ставки ФРС. И если данные макростатистики на этой неделе помогут доллару немного ослабнуть, а в развитии политической ситуации в Италии до конца недели не будет ясности, то рубль сможет укрепиться к доллару до уровня 61,50-61,80 и сохранить диапазон 72,0-73,0 в паре EUR/RUB.

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