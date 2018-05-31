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Рубрика: Экономика

Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора

Текст: Ольга Игнатова
1 июня, накануне Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде (отмечается ‪2 июня), стартует проект добровольной маркировки продуктов питания "Светофор", инициатором которого выступил Роспотребнадзор.

Как рассказали "Российской газете" в ведомстве, первым продуктом, на который нанесут маркировку, станет мороженое.

По данным Роспотребнадзора, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин.

Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом.

Фото: depositphotos.com
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Добровольная маркировка "Светофор" предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. Главная задача такой маркировки - донести подробную и понятную информацию до потребителя.

Важно понимать, что цветовая индикация "Светофор" не отражает опасность или вред продукта для здоровья. Задача - цветом показать потребителю содержание соли, сахара и жиров в продуктах питания. Таким образом, потребитель сможет осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно.

У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы их производственные мощности. Так, например, о готовности нанести добровольную маркировку на свою продукцию к середине июня заявили производители молочной продукции и мяса птицы.

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