Проезд на ЧМ-2018 через Беларусь: что нужно знать болельщикам

Белорусское посольство в Москве разъяснило порядок въезда, выезда, временного пребывания и следования транзитом через Беларусь иностранцев во время проведения в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

"В период проведения в России чемпионата мира по футболу (14 июня - 15 июля 2018 года) действие соглашения между правительством Беларуси и правительством России о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, будет осуществляться следующим образом: в период с 4 июня по 25 июля 2018 года иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать, выезжать, временно пребывать и следовать транзитом через территорию Беларуси без виз на основании персонифицированной карты зрителя (паспорта болельщика или FAN ID) либо сведений о выдаче такого документа (об этом иностранец уведомляется по электронной почте) и действительного проездного документа (паспорта)", - говорится в сообщении.

Болельщики, а также водители автотранспортных средств (при наличии у последних виз, разрешений на временное проживание в России или видов на жительство в России, если безвизовый порядок въезда и пребывания не установлены международными договорами государств сторон), оказывающие болельщикам транспортные услуги, могут осуществлять поездки между Беларусью и Россией исключительно по используемым путям международного автомобильного и железнодорожного сообщений, перечисленным в приложениях 1 и 2 к соглашению.

"Не относящиеся к данной категории лица (например, спортсмены, тренеры, врачи, журналисты и т.д.), за исключением граждан Беларуси и России, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее только через международные пункты пропуска, - подчеркнули в дипмиссии. - При осуществлении въезда в Россию с территории Беларуси такая возможность представляется только при следовании авиатранспортом".

В отношении допустимого срока действия проездного документа (паспорта болельщика), используемого для безвизового въезда, необходимости регистрации в органах регистрации, включая органы внутренних дел, наличия страхового медицинского полиса и прочих не оговоренных в соглашении аспектов транзитного следования и временного пребывания болельщиков в Беларуси применяются нормы национального законодательства либо соответствующих международных договоров Республики Беларусь.