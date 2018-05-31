Пушков призвал ОБСЕ осудить инсценировку убийства Бабченко

Новости

СМИ назвали преемника Зидана на посту тренера "Реала" 15:30
В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице 15:28
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 15:25
В День защиты детей Путин посетит детскую больницу 15:20
Куба будет импортировать противораковый препарат из России 15:20
Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы 15:19
Наводнение в Омане: Как машины плавали по пустыне 15:18
В Пермском крае в затонувшем автомобиле погибли две женщины 15:08
Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди 15:04
Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018 15:03
Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ 14:59
Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей 14:47
Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей 14:47
ЦБ назвал объем Фонда непрофильных активов банков 14:43
Найден разграбленный викингами форт пиктов 14:32
Путин призвал спецслужбы выявлять и ликвидировать ячейки террористов 14:29
Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с банковскими картами 14:28
Рождественская представила на "Красной площади" свой первый триллер 14:26
Лукашевич: Выводы по катастрофе Boeing основаны на сомнительных данных 14:26
В Петербурге осудили банду националистов 14:23
ФНС заявила о снижении на четверть выездных налоговых проверок 14:19
Павлюченкова проиграла в Париже 14:18
Председателем Мособлизбиркома избрана Эльмира Хаймурзина 14:16
Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram 14:08
В Челябинске ликвидируют группы зацеперов и руферов в соцсетях 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 13:53
Рубрика: Власть

Пушков призвал ОБСЕ осудить инсценировку убийства Бабченко

Текст: Галина Мисливская

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился к спецпредставителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру с призывом осудить действия киевских властей в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ТАСС.

Фото: depositphotos.com
В Кремле призвали Киев к ответу за обвинения в адрес РФ по делу Бабченко

"Я обратился с письмом к специальному представителю ОБСЕ по свободе печати Арлему Дезиру, - сообщил сенатор в четверг на заседании своей комиссии. - Я обратил внимание, что такого рода инсценировки и использование журналистов являются неприемлемыми... Я призвал Дезира выступить с однозначным осуждением такого рода практики".

Пушков полагает, что западные коллеги разделят позицию России по этому вопросу. А вот радикального разворота в их отношении к Киеву он не ожидает, хотя история с инсценировкой убийства - это "политический фейк", наносящий удар по авторитету Украины.

Сенатор считает, что украинские власти хотели таким образом привлеть внимание мировой общественности к проблеме преследования журналистов и ожидали закономерной реакции. "Однако в данном случае мы имеем дело с чистой манипуляцией - и информационной, и политической", - заключил Пушков.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера