Пушков призвал ОБСЕ осудить инсценировку убийства Бабченко

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился к спецпредставителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру с призывом осудить действия киевских властей в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ТАСС.

"Я обратился с письмом к специальному представителю ОБСЕ по свободе печати Арлему Дезиру, - сообщил сенатор в четверг на заседании своей комиссии. - Я обратил внимание, что такого рода инсценировки и использование журналистов являются неприемлемыми... Я призвал Дезира выступить с однозначным осуждением такого рода практики".

Пушков полагает, что западные коллеги разделят позицию России по этому вопросу. А вот радикального разворота в их отношении к Киеву он не ожидает, хотя история с инсценировкой убийства - это "политический фейк", наносящий удар по авторитету Украины.

Сенатор считает, что украинские власти хотели таким образом привлеть внимание мировой общественности к проблеме преследования журналистов и ожидали закономерной реакции. "Однако в данном случае мы имеем дело с чистой манипуляцией - и информационной, и политической", - заключил Пушков.