Рауль Кастро впервые появился на публике после операции

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро встретил в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля, который вернулся из Венесуэлы, где был с официальным визитом. Этот момент в четверг, 31 мая, был показан по кубинскому телевидению.

Таким образом 86-летний Кастро впервые появился на публике после операции по удалению грыжи, которую он перенес в мае.

Как отмечает ТАСС, о плановой хирургической операции государственные СМИ сообщили 18 мая. Однако с тех пор о состоянии Кастро ничего не было известно.

С поста, который сейчас занимает Диас-Канель, Кастро ушел в апреле. При этом он сохранил за собой руководство Компартией - как минимум до 2021 года.