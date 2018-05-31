С 14 июня на Красной площади будут играть в футбол. Фото: РИА Новости

Портал ГодЛитературы.РФ тоже не смог остаться в стороне и объявил конкурс спортивного рассказа для всех, кто любит литературу и спорт.

Спорт - уникальный феномен, появившийся, по сути, лишь в XX веке. Это сложнейшая профессия и массовое развлечение. Торжество над соперником, мирная альтернатива войны и медитативная практика, преодоление себя.

Спорт объединяет множество людей, и не только тех, кто профессионально им занимается. Даже у тех, кто не стал профессиональным спортсменом или фанатичным болельщиком, может быть личная история, связанная со спортом, - трагическая, забавная или даже романтичная.

Боль и преодоление, умение брать ответственность и поделиться ею с товарищем, эгоизм и альтруизм, любовь и ненависть - все это можно пережить на футбольном поле, теннисном корте, волейбольной площадке, за шахматной доской, на гимнастическом турнике или просто в школьном спортзале или на институтской лыжне. А пережив всё это, поделиться с читателями.

За месяц к нам пришло 40 работ из 16 населенных пунктов России, от крупных городов до не всегда заметных на карте Бийска и Искитима. 5 работ пришли из Казахстана, Азербайджана, США и Украины.

Гендерный состав наше сборной оказался на удивление ровным: 19 рассказов пришло от женщин, 21 - от мужчин. Одному из авторов, вошедших в шорт-лист, 12 лет.

Итоги конкурса мы подведем на "Красной площади". И это тоже не случайно.

Литература - не спорт, но без спортивного куража в ней делать нечего.

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Что: Награждение лауреатов конкурса "Игра, изменившая жизнь"

Где: площадка "Художественная литература"

Когда: 3 июня, 12.30 - 13.15

Специальный выпуск

К открытию книжного фести­валя "Красная площадь" журна­листы "Российской газеты" подготовили специальный оф­лайн-выпуск портала ГодЛите­ратуры. РФ, целиком посвящен­ный предстоящему параду книг на главной площади страны. Из нашего путеводителя по всем площадкам книжного фестиваля вы узнаете, когда пройдет встреча с любимым писателем, где можно с пользой провести время с детьми, как скоро искусственный интеллект заменит настоящих писателей. А главное - получите совет от литературных критиков: какие книги купить на фестивале.