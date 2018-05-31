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31.05.2018 19:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Игра, изменившая жизнь

Книги уступят место чемпионату мира по футболу
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
Совсем скоро Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. А значит, в течение целого месяца, с 14 июня по 15 июля, мы будем наслаждаться мастерством и артистизмом кудесников мяча со всего мира и, разумеется, болеть за нашу команду всеми возможными способами - с трибун стадионов или перед экранами телевизоров, в соцсетях и на площадях.
Фото: РИА Новости С 14 июня на Красной площади будут играть в футбол. Фото: РИА Новости
С 14 июня на Красной площади будут играть в футбол. Фото: РИА Новости

Портал ГодЛитературы.РФ тоже не смог остаться в стороне и объявил конкурс спортивного рассказа для всех, кто любит литературу и спорт.

Спорт - уникальный феномен, появившийся, по сути, лишь в XX веке. Это сложнейшая профессия и массовое развлечение. Торжество над соперником, мирная альтернатива войны и медитативная практика, преодоление себя.

Спорт объединяет множество людей, и не только тех, кто профессионально им занимается. Даже у тех, кто не стал профессиональным спортсменом или фанатичным болельщиком, может быть личная история, связанная со спортом, - трагическая, забавная или даже романтичная.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
"Российская газета" готовит медиа-проект к 200-летию Ивана Тургенева

Боль и преодоление, умение брать ответственность и поделиться ею с товарищем, эгоизм и альтруизм, любовь и ненависть - все это можно пережить на футбольном поле, теннисном корте, волейбольной площадке, за шахматной доской, на гимнастическом турнике или просто в школьном спортзале или на институтской лыжне. А пережив всё это, поделиться с читателями.

За месяц к нам пришло 40 работ из 16 населенных пунктов России, от крупных городов до не всегда заметных на карте Бийска и Искитима. 5 работ пришли из Казахстана, Азербайджана, США и Украины.

Гендерный состав наше сборной оказался на удивление ровным: 19 рассказов пришло от женщин, 21 - от мужчин. Одному из авторов, вошедших в шорт-лист, 12 лет.

Итоги конкурса мы подведем на "Красной площади". И это тоже не случайно.

Литература - не спорт, но без спортивного куража в ней делать нечего.

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  • Что: Награждение лауреатов конкурса "Игра, изменившая жизнь"
  • Где: площадка "Художественная литература"
  • Когда: 3 июня, 12.30 - 13.15
Специальный выпуск

К открытию книжного фести­валя "Красная площадь" журна­листы "Российской газеты" подготовили специальный оф­лайн-выпуск портала ГодЛите­ратуры. РФ, целиком посвящен­ный предстоящему параду книг на главной площади страны. Из нашего путеводителя по всем площадкам книжного фестиваля вы узнаете, когда пройдет встреча с любимым писателем, где можно с пользой провести время с детьми, как скоро искусственный интеллект заменит настоящих писателей. А главное - получите совет от литературных критиков: какие книги купить на фестивале.

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