"Яндекс" начнет прокладывать веломаршруты

"Яндекс" может начать прокладывать веломаршруты. Об этом на круглом столе "Улицы Москвы: равные возможности и современные подходы" заявила вице-президент компании Марина Янина.

"Яндекс" обсуждается такую возможность, но случится это может только после того, как в городе появится связная сеть веломаршрутов. Сейчас она очень разворована, хоть и их общая протяженность составляет более 200 километров.

Веломаршруты пока что не строит ни один из навигаторов. Велосипедисты при пользовании гаджетами прокладывают для себя маршруты для пешеходов.

Кроме того, на "Яндекс.Картах" могут появиться и самые аварийные места в городе - такое предложение внес глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко.