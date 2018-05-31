Калужанку оштрафовали на 300 тысяч рублей за казино на даче

В Калужской области женщина организовала казино на своем дачном участке в садоводческом товариществе. За незаконное проведение азартных игр суд приговорил ее к штрафу в 300 тысяч рублей, сообщила следователь отдела по Малоярословецкому району Калужского СУСК Алина Чаркина.

Предприимчивая женщина весной прошлого года решила устроить мини-Лас-Вегас на даче. Она установила 23 игровых автомата на своих шести сотках в садоводческом товариществе "Садовод" в Малоярословецком районе. Азартные игры с материальным выигрышем на природе пользовались популярностью. Пока одни копали свои грядки, другие ездили на дачу, чтобы засесть за "однорукого бандита".

Вся эта игорная деятельность велась в условиях строгой конспирации . Несмотря на это, правоохранительные органы нелегальный бизнес вычислили и прикрыли.

Суд признал жительницу Малоярославецкого района виновной в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (пункт "а" части 2 статьи 171.2 УК РФ). Она наказана штрафом в 300 тысяч. Игровые автоматы и игровые платы решением суда будут уничтожены, полученные в результате незаконной деятельности деньги обращены в доход государства.