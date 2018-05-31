Премию "Нацбест" в этом году получил автор нашумевшего романа "Петровы в гриппе и вокруг него" поэт и прозаик Алексей Сальников. На фестивале "Красная площадь" он представит мрачную антиутопию "Отдел".

Все, что происходит с героями в романе "Петровы в гриппе...", не что иное, как их галлюцинация. Фото: Photoxpress

Гоголь говорил, что русский человек задним умом крепок, русский писатель, видимо, тоже. Cейчас, "задним умом", как вам кажется, почему "выстрелил" именно роман про Петровых в гриппе?

Алексей Сальников: Мне кажется, он задел людей той самой интимностью, какую переживают все, вне зависимости от социального положения и достатка.

Когда я читал роман, то старательно следил за всеми сюжетными линиями и все-таки до конца так и не понял, что там происходит. Когда вы писали, вы выстраивали какие-то сюжетные линии, чертили графики?

Алексей Сальников: Графики я рисовал, но у меня также была мысль ввести несколько неодушевленных героев и провести их через роман так, чтобы они так и не стали человечными, так и остались некой неодушевленной субстанцией. Как, например, цвет крови, таблетка аспирина, так и не ставшая чем-то, но при этом она действует как герой книги. Некую рифму хотелось вплести в повествование.

То есть по вашей авторской задумке все сюжетные линии сходятся, все завязанные узлы развязываются, никакого сознательного смещения нет?

Алексей Сальников: Насколько я помню, так оно и есть.

Стихи - это от спинного мозга.А проза - это все-таки фабулав любом случае. Это просто воображение, внешнеевпечатление

Ваш роман "Отдел" для нас, читателей, второй, для вас, писателя, первый. Мы теперь воспринимаем его, так сказать, сквозь гриппозные слезы. Вас это огорчает или радует?

Алексей Сальников: Это получилось забавно очень, потому что "Петровы..." и "Отдел" получились как настольная игра, где есть ребенок, мужчина и женщина, они все проходят через некое испытание, но с разным результатом. Для меня это два похожих романа, да.

Напрашивается вопрос: ждать ли третий роман и когда?

Алексей Сальников: Я надеюсь, что летом его допишу.

Вы с 2002 года публикуетесь как поэт и известны в этом качестве. Вы прозу и стихи пишете одним отделом головного мозга или разными?

Алексей Сальников: Нет, разными. Все-таки стихи - это от спинного мозга, это некая часть мозга, у которой нет доступа к зрительным нервам, она воспринимает реальность и пытается ее описать. А проза - это все-таки фабула в любом случае. Это просто воображение, внешнее впечатление от воображаемых образов и от того, что они говорят.

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Фестиваль завершится у памятника Пушкину 6 июня

У поэтов есть многолетняя традиция - встречаться 6 июня у памятника Пушкину и читать стихи. И у современных поэтов будет возможность поделиться своим творчеством с участниками и гостями фестиваля.

Всех гостей в этот день ждут рэп-баттлы, премия для молодых писателей "Лицей" и стихи в исполнении финалистов и победителей конкурса "Живая классика". Башмет Центр представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина "На грани возможного". Стихи Пушкина под музыку Ференца Листа читает Дарья Мороз.

Стихотворный баттл "От Пушкина до "Известий" шагов двести" - это только звезды, стихи Маяковского и состязательное чтение фристайла по произведениям Пушкина. Ведущие баттла - Noise MC, Oxxxymiron, Наум Блик и Re-pac.

А столичные библиотеки пригласят на экскурсию по пушкинской Москве.

Кстати

Литературная премия "Лицей"

6 июня, 14.00-15.30 - Церемония награждения лауреатов второго сезона премии "Лицей". В церемонии примут участие: президент Российского книжного союза Сергей Степашин, представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея г-н Пак Ро Бёк.

Кристина Гептинг, член жюри, победитель первой премии "Лицей":

- Премия "Лицей" помогла мне выйти с моей повестью "Плюс жизнь" в публичное пространство. Без премии, конечно, у меня сейчас бы не было издательского контракта, договора об экранизации и, что самое главное, читателя. О "Плюс жизни" говорят - и хвалят, и ругают, и это, наверное, здорово...