Гоголь говорил, что русский человек задним умом крепок, русский писатель, видимо, тоже. Cейчас, "задним умом", как вам кажется, почему "выстрелил" именно роман про Петровых в гриппе?
Алексей Сальников: Мне кажется, он задел людей той самой интимностью, какую переживают все, вне зависимости от социального положения и достатка.
Когда я читал роман, то старательно следил за всеми сюжетными линиями и все-таки до конца так и не понял, что там происходит. Когда вы писали, вы выстраивали какие-то сюжетные линии, чертили графики?
Алексей Сальников: Графики я рисовал, но у меня также была мысль ввести несколько неодушевленных героев и провести их через роман так, чтобы они так и не стали человечными, так и остались некой неодушевленной субстанцией. Как, например, цвет крови, таблетка аспирина, так и не ставшая чем-то, но при этом она действует как герой книги. Некую рифму хотелось вплести в повествование.
То есть по вашей авторской задумке все сюжетные линии сходятся, все завязанные узлы развязываются, никакого сознательного смещения нет?
Алексей Сальников: Насколько я помню, так оно и есть.
Ваш роман "Отдел" для нас, читателей, второй, для вас, писателя, первый. Мы теперь воспринимаем его, так сказать, сквозь гриппозные слезы. Вас это огорчает или радует?
Алексей Сальников: Это получилось забавно очень, потому что "Петровы..." и "Отдел" получились как настольная игра, где есть ребенок, мужчина и женщина, они все проходят через некое испытание, но с разным результатом. Для меня это два похожих романа, да.
Напрашивается вопрос: ждать ли третий роман и когда?
Алексей Сальников: Я надеюсь, что летом его допишу.
Вы с 2002 года публикуетесь как поэт и известны в этом качестве. Вы прозу и стихи пишете одним отделом головного мозга или разными?
Алексей Сальников: Нет, разными. Все-таки стихи - это от спинного мозга, это некая часть мозга, у которой нет доступа к зрительным нервам, она воспринимает реальность и пытается ее описать. А проза - это все-таки фабула в любом случае. Это просто воображение, внешнее впечатление от воображаемых образов и от того, что они говорят.
Фестиваль завершится у памятника Пушкину 6 июня
У поэтов есть многолетняя традиция - встречаться 6 июня у памятника Пушкину и читать стихи. И у современных поэтов будет возможность поделиться своим творчеством с участниками и гостями фестиваля.
Всех гостей в этот день ждут рэп-баттлы, премия для молодых писателей "Лицей" и стихи в исполнении финалистов и победителей конкурса "Живая классика". Башмет Центр представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина "На грани возможного". Стихи Пушкина под музыку Ференца Листа читает Дарья Мороз.
Стихотворный баттл "От Пушкина до "Известий" шагов двести" - это только звезды, стихи Маяковского и состязательное чтение фристайла по произведениям Пушкина. Ведущие баттла - Noise MC, Oxxxymiron, Наум Блик и Re-pac.
А столичные библиотеки пригласят на экскурсию по пушкинской Москве.
Литературная премия "Лицей"
6 июня, 14.00-15.30 - Церемония награждения лауреатов второго сезона премии "Лицей". В церемонии примут участие: президент Российского книжного союза Сергей Степашин, представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея г-н Пак Ро Бёк.
Кристина Гептинг, член жюри, победитель первой премии "Лицей":
- Премия "Лицей" помогла мне выйти с моей повестью "Плюс жизнь" в публичное пространство. Без премии, конечно, у меня сейчас бы не было издательского контракта, договора об экранизации и, что самое главное, читателя. О "Плюс жизни" говорят - и хвалят, и ругают, и это, наверное, здорово...
Виртуозы слова и звука
В детской программе днем будем вспоминать Сергея Михалкова, Бориса Заходера, Николая Носова, Виктора Драгунского, а в вечерней - отдадим дань великим "взрослым" поэтам и писателям. По традиции один из вечеров проведем с командой МХТ им. Чехова, которая представит программу "Круг чтения", посвященную памяти Андрея Вознесенского.
Впервые свою работу на Красной площади покажет Государственный театр наций: "Тамбовскую казначейшу" Лермонтова, сатиру Алексея Толстого "Сон Попова" и фантазию Давида Самойлова "Струфиан" прочтет народный артист России Авангард Леонтьев.
На нашей сцене впервые - Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда и музыканты ансамбля представят московскую премьеру программы "Моцарт и Сальери". За пультом - маэстро Юрий Башмет.
Гостей фестиваля ждут литературно-музыкальные вечера с участием прим мировой оперной сцены Надежды Кучер и Олеси Петровой. Специальную программу для вечера пятницы готовит пианист-виртуоз Борис Березовский.
1 июня утром ждем всех на суперфинал "Живой классики", а днем - специально для маленьких зрителей подготовлена звездная презентация серии книг "AnimalBooks".
3 июня отметим 150-летие Максима Горького литературной программой "Знакомый незнакомец" в режиссуре Марины Брусникиной. Понять и расслышать Горького помогут писатель Павел Басинский, поэт Андрей Родионов, писатель и ректор Литинститута Алексей Варламов, актеры Евгений Киндинов, Кристина Бабушкина.
Завершит фестиваль авторская программа скрипачки Елены Ревич, посвященная поэтам-юбилярам Владимиру Маяковскому и Николаю Заболоцкому. Вместе с ней выступят пианистка Полина Осетинская, музыканты ансамбля "Персимфанс" и актер МХТ Анатолий Белый.
2 июня, 15.00. Главная сцена
Актеры Агриппина Стеклова и Виктор Добронравов прочитают отрывки из детских сочинений Даниила Хармса и Иосифа Бродского, которые проиллюстрировал лауреат премии Андерсена, художник Игорь Олейников.
2 июня, 19.30. Главная сцена
"Стихи не пишутся - случаются...". Актеры МХТ им. А.П. Чехова представит программу из цикла "Круг чтения", посвященную 85-летнему юбилею Андрея Вознесенского. Прозвучат стихи, проза, мемуары, эссе, фрагменты интервью.
Чужое любимое...
У нас выступят известные писатели и поэты Марина Бородицкая, Андрей Усачёв, Григорий Кружков, Денис и Ксения Драгунские, Анастасия Орлова, Артур Гиваргизов, Юрий Нечипоренко, Галина Дядина, художники Виктор Чижиков, Герман Мазурин, Надежда Бугославская, Алексей Лазунин.
Свои проекты для детей представят звезды кино и телевидения Яна Поплавская, Александр Адабашьян, Алиса Гребенщикова, Лена Летучая.
Для детей пройдут яркие и динамичные спектакли и творческие мастер-классы, встречи с любимыми авторами, для родителей - лекции с детскими психологами.
Особую программу мы представим 1 июня - в Международный день защиты детей. Поэты, писатели, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков расскажут о своих новых книгах. Состоится литературный джем-сейшен "Чужое любимое".
В этом году мы впервые подготовили Подростковый день, который пройдет 3 июня. В этот день мы поговорим о книжном блогинге в России, проблемах жанра young adult и на другие темы, близкие читателям возраста 12+.
Российская государственная библиотека для молодежи подготовила программу по современным комиксам. У нас даже запланирована битва блогеров, в которой столкнутся два популярных мира - фэнтези и фантастика.
Кстати, все дни фестиваля в шатре ТДК "Москва" будет организован сбор книг для читателей Яренской центральной библиотеки села Яренск Ленского района Архангельской области в рамках проекта РГДБ "Подари ребенку книгу". На фестивале "Красная площадь" юных читателей ждет много прекрасных и новых книг, но они не всегда доступны читателю в сельской местности.
Поэтому в дар Яренской библиотеке вы можете принести не просто книгу, а радость чтения и частичку фестиваля.
1 июня, 19.00, Детская сцена
Российская государственная детская библиотека представит сборник "Детям будущего: Маяковский" - полное собрание детских книг В.Маяковского, выпущенных еще при жизни поэта и гражданина.
1 июня, 12.00, Детская сцена
Презентация сборника "ЧуДетство". Детское высказывание, поступок - это порой "момент истины". А иные вопросы маленьких философов ставят в тупик даже дедушку-профессора. Объявив конкурс веселых историй о детях от 2 до 5 и старше "ЧуДетство!", портал ГодЛитературы.РФ получил 344 письма из 13 стран мира. Каждый рассказ - своя история, искренняя и неповторимая, смешная и трогательная. В сборник вошли рассказы победителей конкурса, а еще рассказы и стихи членов жюри - известных детских писателей и поэтов.
2 июня, 16.00, Детская сцена
Презентация книги Анны Гончаровой "Еня и Еля. Да здравствует футбол!"
Автор серии про енотиков Еню и Елю Анна Гончарова расскажет, почему футбол самый популярный вид спорта на планете, проведет викторину, самые активные участники которой получат подарки.
2 июня, 22.00, Детская сцена
Вечерний спектакль "У лукоморья дуб зеленый" - песочное шоу перенесет зрителей в мир сказок А.С. Пушкина. Мастер песочной анимации Екатерина Шеффер из миллиарда песчинок создаст сюжеты из любимых произведений "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".
45 красок России
В честь 200-летия И.С. Тургенева издатели Орловской области запустили проект "Неизвестный Тургенев" и на презентации представят ранее не публиковавшиеся на русском языке произведения писателя.
Большую программу подготовила Нижегородская область к 150-летию М. Горького: можно будет приобрести иллюстрированные издания, повествующие о литературном и жизненном пути писателя, о влиянии революции 1917 года на его мировоззрение. Будут продемонстрированы редкие фото и архивные документы. А юных посетителей 3 июня ждет увлекательная интерактивная программа "Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!".
Все желающие смогут посетить уникальные мероприятия, посвященные юбилеям Льва Толстого, Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, дагестанской писательницы Мариам Ибрагимовой, французского писателя - чьи предки родом из Оренбурга - Мориса Дрюона, а также 75-летию Сталинградской битвы.
К 80-летию со дня рождения политика, основателя "Газпрома" В.С. Черномырдина 2 июня Оренбургское книжное издательство презентует трехтомное издание Мемориального музея В.С. Черномырдина.
Гостями площадки станут журналист и телеведущая Фекла Толстая, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко, путешественники братья Конюховы, библиофил и краевед Олег Ласунский, бард и поэт Илья Оленев и многие другие.
Участники из Севастополя, Астрахани и Чечни согреют своим темпераментом и угостят горячим чаем.
2 июня, 17.00
Презентация книги "Морис Дрюон и Жозеф Кессель: российские корни". Дипломаты, издатели и исследователи расскажут об оренбургских корнях Дрюона и его не менее известного дяди - писателя Жозефа Кесселя, о создании ими гимна французского Сопротивления ("Песни партизан" на русский текст Анны Марли (Бетулинской) и об офортах выдающегося иллюстратора и аниматора Александра Алексеева из русской эмиграции в Париже.
1 июня, 16.00
Презентация уникального переизданного экземпляра Евангелия, подаренного Федору Достоевскому в Тобольске женами декабристов Фонвизиной и Анненковой. Книга представляла собой первое издание Евангелия на русском языке 1823 года.
2 июня, 18.00
Поклонников творчества Владимира Высоцкого ждет рассказ о книгах "Владимир Высоцкий... и его кино" и "Владимир Высоцкий: еще не всё". Сборники посвящены несыгранным киноролям любимого барда. В презентации примет участие поэт и исполнитель песен Виктор Леонидов.
3 июня, 18.30
Презентация книги "Легендарный Севастополь. Городские истории, байки, легенды". В первом сборнике севастопольского фольклора много увлекательных историй. Какие-то из них станут для вас настоящим открытием, другие покажутся похожими на правду, а в иные можно поверить только с большим трудом. Но при чтении глаза обязательно намокнут от свежего морского ветра.
У барьера - рэперы и литераторы
В шатрах нашей площадки состоятся встречи с Александрой Марининой, Романом Сенчиным, Андреем Дементьевым, Михаилом Веллером, Сергеем Шаргуновым, Екатериной Вильмонт, Виктором Ерофеевым, Наринэ Абгарян, Сергеем Лукьяненко и многими другими.
Известный драматург, писатель, режиссер Евгений Гришковец представит новый роман "Театр отчаяния. Отчаянный театр" - восемь автобиографических историй о поиске себя, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути.
Интересна и международная часть программы. В субботу, 2 июня, в 14.00 поклонников изысканного творчества французского писателя Анны Гавальда ждет большой подарок - встреча с любимым автором прямо на Красной площади. Уверена, будет аншлаг.
А в 15.30 в этот же день гостей фестиваля ждет встреча с турецким писателем Зюльфю Ливанели, который представит свой роман "История моего брата", только что наконец вышедший на русском языке.
Не обошли мы вниманием и поклонников фантастики - их ждут встречи с мастерами жанра, среди которых Василий Головачев, Вадим Панов, Сергей Тармашев, Дмитрий Силлов.
1 июня, 18.30, Лекторий
Презентация книги "Сказки на ночь для юных бунтарок". Это одна из самых долгожданных детских книг 2018 года.
Книга содержит 99 вдохновляющих историй о великих женщинах, которые учат девочек быть сильными, ставить высокие цели и добиваться успехов. Книга стала рекордсменом по сбору средств на Kickstarter. Авторы Элена Фавилли, Франческа Кавальо собрали 675 тыс. долл. вместо запланированных 40 тыс.
2 июня, 17.45, Студия
Книгу "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!" представят Сергей Николаевич и Елена Шубина при участии авторов книги Дениса Драгунского, Дмитрия Воденникова, Алисы Хазановой, Виктории Токаревой, Бориса Мессерера и других.
Гостиница - одно из главных изобретений человечества, это красиво, удобно, а иногда весьма опасно. Обо всем этом поведали авторы сборника "33 отеля".
3 июня, 17.00, Студия
Новая книга "Бюро проверки" от известного телеведущего и публициста Александра Архангельского. Эта книга - детектив, история взросления и портрет эпохи одновременно. Фоном - нарядная и душная олимпийская Москва. 1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея Ноговицына вернуться из стройотряда. Все, что происходит с героем, не случайно: и КГБ, и любовь, и религиозные метания.
...И футбол со смыслом
Альбом "100 современников о Любимове" был приурочен к 100-летию великого режиссера и реформатора театра - и на его презентации на "Красной площади" директор Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова Елена Смирнова и супруга и соратница режиссера Каталин Любимова расскажут о о мастере.
Свою книгу представит историк, лауреат премии ФСБ Александр Куланов ("Зорге. Неудобный") .
Любители поспорить о современной политике могут скрестить шпаги с авторами биографий политических лидеров в рамках дискуссии "Биография политика". Дискутировать будут Борис Минаев (биограф Ельцина); Лев Данилкин (биограф Ленина); Олег Хлевнюк (биограф Сталина).
Большой книжный проект организует ФК ЦСКА - на презентации ожидают футболистов клуба, которые расскажут, как создавалось иллюстрированное издание "ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи".
3 июня, 11.00, Лекторий "Нон-фикшн"
Книга "Две Ольги Чеховы. Две судьбы" - это двухтомное издание художественных биографий двух актрис - Ольги Леонардовны и Ольги Константиновны Книппер-Чеховых. Антон Чехов, как известно, был заядлым холостяком, но Ольга Леонардовна все же привела его к алтарю. Как же она добилась этого? Были ли они счастливы?
Вторая книга посвящена легендарной племяннице Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, дочери ее старшего брата Константина. Когда во власть пришел Гитлер, Ольга стала его любимой актрисой.
Важно
Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве 31 мая. За четыре дня у стен Кремля пройдет около 500 мероприятий и будет представлено 100 тысяч книг. Закроется фестиваль 6 июня на Пушкинской площади. Сориентироваться в программе читателям "РГ" сегодня помогают кураторы главных площадок фестиваля; они рассказали нашим корреспондентам о самых интересных встречах, презентациях, выступлениях и концертах.
Вход свободный, в том числе на концерт Юрия Башмета и поэтические спектакли Театра Наций и Табакерки.
Премия для искусственного интеллекта
Мы попробуем начать и еще один серьезный разговор - об искусственном интеллекте в литературе. Потому что, как выясняется, процессы движутся вперед семимильными шагами: первый сборник рассказов, созданный автором-роботом, увидел свет всего несколько лет назад, а романы, написанные с помощью искусственного интеллекта, уже входят в финальные списки литературных премий, например, Японии. К разговору о том, как изменится литература и словесность, когда созданием текстов займутся специально обученные литературные алгоритмы, подключатся продюсер проекта Tolstoy Digital Фекла Толстая и Иван Засурский, завкафедрой новых медиа журфака МГУ.
За связь музыки и литературы в прошлом году у нас отвечал Denny Kaу, а сейчас мы планируем концерт-воспоминание "Прогулки по воде" памяти Ильи Кормильцева.
Группы Shoo, Amaria, "Сон Лемура", "Томас Бэнд" и другие молодые музыканты вместе с группой Олега Сакмарова в акустике исполнят песни Кормильцева из репертуара "Наутилуса", "Урфин Джюса", "Насти" и других, а также собственные песни на неизвестные стихи поэта, недавно обнаруженные его вдовой Алесей Маньковской в лондонском компьютере Ильи Валерьевича.
3 июня, 11.00, Главная сцена
Ток-шоу "Искусственный интеллект и литература. Заменят ли алгоритмы писателей?" Речь пойдет о том, как изменится словесность, если созданием текстов займутся литературные алгоритмы. Пройдет премьера новой серии проекта "Живые страницы".
3 июня, 22.00, Детская мастерская
Презентация электронного учебника "Шахматы. Тактика".Участники смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером и разобрать примеры шахматных заданий вместе с авторами нового учебника.