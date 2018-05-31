Едва ли не центральным мероприятием можно назвать презентацию Государственным музеем В.В. Маяковского книги "Маяковский на Манхэттене. История любви с отрывками из мемуаров Элли Джонс". Составленная дочерью поэта Патрицией Томпсон книга в подробностях рассказывает об американской жизни поэта. В книгу включены воспоминания ее матери Элли Джонс, с которой Маяковский познакомился в 1925 году во время путешествия в США. В тот же день в секторе "Нон-фикшн" пройдет лекция "Маяковский. Реконструкция замысла" - о книгах, подготовленных поэтом, но так и не вышедших в свет при его жизни.

На прогулку по Петербургу вместе с Александром Друзем и его новой книгой о городе белых ночей. Фото: Photoxpress

Альбом "100 современников о Любимове" был приурочен к 100-летию великого режиссера и реформатора театра - и на его презентации на "Красной площади" директор Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова Елена Смирнова и супруга и соратница режиссера Каталин Любимова расскажут о о мастере.

Свою книгу представит историк, лауреат премии ФСБ Александр Куланов ("Зорге. Неудобный") .

Любители поспорить о современной политике могут скрестить шпаги с авторами биографий политических лидеров в рамках дискуссии "Биография политика". Дискутировать будут Борис Минаев (биограф Ельцина); Лев Данилкин (биограф Ленина); Олег Хлевнюк (биограф Сталина).

Большой книжный проект организует ФК ЦСКА - на презентации ожидают футболистов клуба, которые расскажут, как создавалось иллюстрированное издание "ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи".

Не пропустите

3 июня, 11.00, Лекторий "Нон-фикшн"

Книга "Две Ольги Чеховы. Две судьбы" - это двухтомное издание художественных биографий двух актрис - Ольги Леонардовны и Ольги Константиновны Книппер-Чеховых. Антон Чехов, как известно, был заядлым холостяком, но Ольга Леонардовна все же привела его к алтарю. Как же она добилась этого? Были ли они счастливы?

Вторая книга посвящена легендарной племяннице Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, дочери ее старшего брата Константина. Когда во власть пришел Гитлер, Ольга стала его любимой актрисой.

Важно

Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве 31 мая. За четыре дня у стен Кремля пройдет около 500 мероприятий и будет представлено 100 тысяч книг. Закроется фестиваль 6 июня на Пушкинской площади. Сориентироваться в программе читателям "РГ" сегодня помогают кураторы главных площадок фестиваля; они рассказали нашим корреспондентам о самых интересных встречах, презентациях, выступлениях и концертах.

Вход свободный, в том числе на концерт Юрия Башмета и поэтические спектакли Театра Наций и Табакерки.