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31.05.2018 21:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

...И футбол со смыслом

нон-фикшн
Текст: Даниил Карлов
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
Едва ли не центральным мероприятием можно назвать презентацию Государственным музеем В.В. Маяковского книги "Маяковский на Манхэттене. История любви с отрывками из мемуаров Элли Джонс". Составленная дочерью поэта Патрицией Томпсон книга в подробностях рассказывает об американской жизни поэта. В книгу включены воспоминания ее матери Элли Джонс, с которой Маяковский познакомился в 1925 году во время путешествия в США. В тот же день в секторе "Нон-фикшн" пройдет лекция "Маяковский. Реконструкция замысла" - о книгах, подготовленных поэтом, но так и не вышедших в свет при его жизни.
Фото: Photoxpress На прогулку по Петербургу вместе с Александром Друзем и его новой книгой о городе белых ночей. Фото: Photoxpress
На прогулку по Петербургу вместе с Александром Друзем и его новой книгой о городе белых ночей. Фото: Photoxpress

Альбом "100 современников о Любимове" был приурочен к 100-летию великого режиссера и реформатора театра - и на его презентации на "Красной площади" директор Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова Елена Смирнова и супруга и соратница режиссера Каталин Любимова расскажут о о мастере.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На "Большую книгу" в 2018 году претендуют восемь писателей

Свою книгу представит историк, лауреат премии ФСБ Александр Куланов ("Зорге. Неудобный") .

Любители поспорить о современной политике могут скрестить шпаги с авторами биографий политических лидеров в рамках дискуссии "Биография политика". Дискутировать будут Борис Минаев (биограф Ельцина); Лев Данилкин (биограф Ленина); Олег Хлевнюк (биограф Сталина).

Большой книжный проект организует ФК ЦСКА - на презентации ожидают футболистов клуба, которые расскажут, как создавалось иллюстрированное издание "ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи".

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